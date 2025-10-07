07/10/2025
Universo POP
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Político traído dá a volta por cima e aparece com nova companhia na ExpoFronteira; confira
Acreana cospe na cara da namorada do Belo em nova briga na Fazenda 17; ASSISTA
Em meio a rumores de affair com Virgínia , modelo brasileira revela troca de mensagens com Vini Jr.

Incêndio atinge estande de tiros em prédio da Polícia Civil de SP

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
incendio-atinge-estande-de-tiros-em-predio-da-policia-civil-de-sp

Um princípio de incêndio atingiu o estande de tiros do Núcleo de Balística do Instituto de Criminalística (IC) da Polícia Científica de São Paulo na noite desta terça-feira (7/10), no bairro do Butantã, zona oeste da capital.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o Corpo de Bombeiros foi acionados imediatamente e controlou o foco das chamas, que agora se encontra na fase de rescaldo. A corporação confirmou o acionamento e informou que enviou duas viaturas para a ocorrência.

Leia também

Ainda de acordo com a SSP, não houve vítimas, mas por medida de segurança, o prédio foi evacuado devido à fumaça.

As atividades do núcleo atingido pelo fogo não foram afetadas e estão sendo remanejadas para outras unidades da Superintendência da Polícia Técnico-Científica (SPTC), “de modo que os trabalhos periciais não sofrerão interrupção ao longo da noite”.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost