Incêndio atinge estande de tiros em prédio da Polícia Civil de SP

Um princípio de incêndio atingiu o estande de tiros do Núcleo de Balística do Instituto de Criminalística (IC) da Polícia Científica de São Paulo na noite desta terça-feira (7/10), no bairro do Butantã, zona oeste da capital.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o Corpo de Bombeiros foi acionados imediatamente e controlou o foco das chamas, que agora se encontra na fase de rescaldo. A corporação confirmou o acionamento e informou que enviou duas viaturas para a ocorrência.

Ainda de acordo com a SSP, não houve vítimas, mas por medida de segurança, o prédio foi evacuado devido à fumaça.

As atividades do núcleo atingido pelo fogo não foram afetadas e estão sendo remanejadas para outras unidades da Superintendência da Polícia Técnico-Científica (SPTC), “de modo que os trabalhos periciais não sofrerão interrupção ao longo da noite”.