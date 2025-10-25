Incêndio atinge prédio histórico na Gameleira, em Rio Branco, e bombeiros são acionados

Um incêndio registrado na manhã deste sábado (25) destruiu parte de um dos prédios históricos localizados na região da Gameleira, em Rio Branco. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a fumaça se espalhando rapidamente pelo local, enquanto equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC) trabalhavam para conter as chamas. Após o fogo ser controlado, a estrutura ficou parcialmente danificada.

O episódio voltou a chamar atenção para a atual conservação da Gameleira, área considerada um dos marcos da história da capital acreana.

Moradores e comerciantes relatam que o local, que já foi um importante ponto turístico, hoje sofre com falta de segurança, depredação e ausência de manutenção. Casos de vandalismo e furtos têm sido recorrentes na região.

Entre os espaços históricos que compõem o cenário da Gameleira estão o Cine Teatro Recreio, primeira edificação erguida em Rio Branco, e o Monumento da Bandeira Acreana, símbolo de identidade e resistência local.