Incêndio atinge restaurante no Distrito Federal neste sábado

Um incêndio consumiu parte de um restaurante no Paranoá no início da noite deste sábado (4/10).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), as chamas tomaram conta de um dos cômodos do estabelecimento.

O fogo foi controlado e não há informações sobre vítimas. Os bombeiros ficaram responsáveis em fazer a perícia das causas do incêndio.

A edificação foi deixada sob responsabilidade do proprietário.