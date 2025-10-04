Incêndio atinge restaurante no Distrito Federal neste sábado

0
Um incêndio consumiu parte de um restaurante no Paranoá no início da noite deste sábado (4/10).
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), as chamas tomaram conta de um dos cômodos do estabelecimento.
O fogo foi controlado e não há informações sobre vítimas. Os bombeiros ficaram responsáveis em fazer a perícia das causas do incêndio.
Leia também
-
Vídeo: incêndio em imóvel assusta moradores durante a madrugada no DF
-
Vídeo: incêndio se aproxima de casas no DF e deixa moradores em pânico
-
PCDF investiga incêndio na Esplanada em dia de julgamento de Bolsonaro
-
Seis vítimas de incêndio que matou 5 em clínica no DF estão internadas
A edificação foi deixada sob responsabilidade do proprietário.