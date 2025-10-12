12/10/2025
Incêndio atinge unidade da Lojas Torra na Lapa, zona oeste de SP

Escrito por Metrópoles
incendio-atinge-unidade-da-lojas-torra-na-lapa,-zona-oeste-de-sp

Uma unidade da Lojas Torra, na Lapa, zona oeste de São Paulo, pegou fogo na manhã deste domingo (12/10). O incêndio começou às 6h36, e oito viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o local.

O incêndio acontece na Rua Doze de Outubro, número 340. De acordo com a corporação, há muita fumaça no local, mas sem informações de vítimas até o momento.

2 imagensUnidade do Lojas Torra atingida por incêndio na LapaFechar modal.1 de 2

Unidade do Lojas Torra atingida por incêndio na Lapa

Reprodução/Redes Sociais2 de 2

Unidade do Lojas Torra atingida por incêndio na Lapa

Divulgação/Corpo de Bombeiros

Segundo os bombeiros, o fogo se propagou para o prédio vizinho, mas foi controlado por volta de 9h30. “Defesa civil acionada para verificar extensão dos danos estruturais e possíveis evacuação dizimáveis adjacentes”, informou a corporação.

Metrópoles entrou em contato com a Lojas Torra e aguarda retorno. O espaço segue aberto para atualizações.

