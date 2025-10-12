Incêndio atinge unidade da Lojas Torra na Lapa, zona oeste de SP

Uma unidade da Lojas Torra, na Lapa, zona oeste de São Paulo, pegou fogo na manhã deste domingo (12/10). O incêndio começou às 6h36, e oito viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o local.

O incêndio acontece na Rua Doze de Outubro, número 340. De acordo com a corporação, há muita fumaça no local, mas sem informações de vítimas até o momento.

Unidade do Lojas Torra atingida por incêndio na Lapa

Reprodução/Redes Sociais 2 de 2

Unidade do Lojas Torra atingida por incêndio na Lapa

Divulgação/Corpo de Bombeiros

Segundo os bombeiros, o fogo se propagou para o prédio vizinho, mas foi controlado por volta de 9h30. “Defesa civil acionada para verificar extensão dos danos estruturais e possíveis evacuação dizimáveis adjacentes”, informou a corporação.

O Metrópoles entrou em contato com a Lojas Torra e aguarda retorno. O espaço segue aberto para atualizações.