Incêndio de altas proporções atinge colônia e preocupa moradores na zona rural de Rio Branco

Moradores da colônia localizada no ramal da Judia (e de encontro com o ramal da Zeze), em Rio Branco, relataram um incêndio de grandes proporções que ameaça residências na noite desta sexta-feira (10). Segundo Thais Lima, o fogo já estaria se aproximando da casa de um caseiro da colônia, seu sogro.

De acordo com relatos, diversas tentativas de contato com os bombeiros e a polícia foram feitas desde a tarde, mas até às 18h59 nenhum atendimento havia sido registrado. A situação preocupa os moradores, que temem danos maiores às propriedades e risco à vida das pessoas no local.

As autoridades ainda não divulgaram um posicionamento oficial sobre o incêndio.

Veja o vídeo: