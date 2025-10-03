Incêndio de grandes proporções atinge refinaria Chevron nos EUA

Um incêndio de grandes proporções atingiu a refinaria da Chevron em El Segundo, em Los Angeles (Califórnia), após uma explosão na noite de quinta-feira (2/10).
Policiais e bombeiros atenderam a ocorrência após receberem diversos relatos de estampidos, de acordo com o Departamento de Polícia da cidade. Uma testemunha disse que os estouros se assemelhavam a um pequeno terremoto.
Equipes do Corpo de Bombeiros de Los Angeles também foram chamados para ajudar, ainda que a refinaria possua sua própria equipe, informou a rede CBS News. O prefeito do município, Chris Pimentel, disse que as autoridades não receberam nenhum relato de feridos.
A supervisora do Condado de Los Angeles, Holly Mitchell, afirmou que o fogo foi controlado em uma área da refinaria. Ela acrescentou que os moradores não precisaram evacuar, mas os aconselhou a permanecerem em casa e os visitantes a se manterem longe da cidade por enquanto.
El Segundo fica a poucos quilômetros ao sul do Aeroporto Internacional de Los Angeles (LAX). O incidente não afetou as operações. Nenhum voo foi cancelado, desviado ou atrasado.
