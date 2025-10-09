Incêndio destrói casa no interior do Acre; suspeita é de crime após briga familiar; veja detalhes

Um incêndio de grandes proporções destruiu completamente uma residência localizada na Estrada do Pacífico, Km 17 (BR-317), com mais 5 km de ramal, na zona rural de Brasiléia, na noite desta quarta-feira (8). Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas teriam sido provocadas de forma intencional após um desentendimento familiar.

De acordo com o boletim de ocorrência, o proprietário da casa, Adriano Rodrigues da Silva, procurou a delegacia para registrar o caso. A principal suspeita recai sobre Adelcimar Rodrigues da Silva, apontado como autor do incêndio. A denúncia foi feita por Vanessa da Silva Martins, que acionou os bombeiros pelo número 193 e relatou o ocorrido às autoridades.

Quando a equipe de socorro chegou ao local, a residência já estava completamente tomada pelas chamas. Ninguém ficou ferido, mas os danos foram totais. Entre os bens perdidos estavam geladeira, fogão, televisão, sofá, cama, bebedouro, guarda-roupa e cômoda.

O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Brasiléia, que ficará responsável pelas investigações e adoção das medidas legais cabíveis.