09/10/2025
Incêndio destrói casa no interior do Acre; suspeita é de crime após briga familiar; veja detalhes

Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas teriam sido provocadas de forma intencional após um desentendimento familiar

Um incêndio de grandes proporções destruiu completamente uma residência localizada na Estrada do Pacífico, Km 17 (BR-317), com mais 5 km de ramal, na zona rural de Brasiléia, na noite desta quarta-feira (8). Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas teriam sido provocadas de forma intencional após um desentendimento familiar.

Quando a equipe de socorro chegou ao local, a residência já estava completamente tomada pelas chamas/Foto: ContilNet

De acordo com o boletim de ocorrência, o proprietário da casa, Adriano Rodrigues da Silva, procurou a delegacia para registrar o caso. A principal suspeita recai sobre Adelcimar Rodrigues da Silva, apontado como autor do incêndio. A denúncia foi feita por Vanessa da Silva Martins, que acionou os bombeiros pelo número 193 e relatou o ocorrido às autoridades.

Quando a equipe de socorro chegou ao local, a residência já estava completamente tomada pelas chamas. Ninguém ficou ferido, mas os danos foram totais. Entre os bens perdidos estavam geladeira, fogão, televisão, sofá, cama, bebedouro, guarda-roupa e cômoda.

O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Brasiléia, que ficará responsável pelas investigações e adoção das medidas legais cabíveis.

