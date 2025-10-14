14/10/2025
Universo POP
Incêndio destrói moradias de comunidade na Penha, na zona leste de SP

Escrito por Metrópoles
incendio-destroi-moradias-de-comunidade-na-penha,-na-zona-leste-de-sp

Um incêndio atinge uma comunidade na Penha, zona leste de São Paulo, na manhã desta terça-feira (14/10). Segundo o Corpo de Bombeiros, não há informação de vítimas até o momento.

O fogo começou por volta de 5h, na Rua Gabriela Mistral, altura do número 100, e atinge diversos barracos. São 12 viaturas acionadas para o local.

5 imagensBarracos foram destruídos pelo fogoMoradores de comunidade na Penha se aglomeram ao lado de incêndioIncêndio na manhã desta terça (14/10), na zona leste de SPNão há registro de vítimas, segundo a Defesa CivilFechar modal.1 de 5

Pelo menos 12 viaturas do Corpo de Bombeiros atuam no combate às chamas

Reprodução/ Globoplay2 de 5

Barracos foram destruídos pelo fogo

Reprodução/ Globoplay3 de 5

Moradores de comunidade na Penha se aglomeram ao lado de incêndio

Reprodução/ Globoplay4 de 5

Incêndio na manhã desta terça (14/10), na zona leste de SP

Reprodução/ Globoplay5 de 5

Não há registro de vítimas, segundo a Defesa Civil

Reprodução/ Globoplay

Posicionados sobre o viaduto Domingos Franciulli Netto, que passa por cima da comunidade, bombeiros tentam apagar o fogo que consome as moradias.

“Equipes realizando o combate às chamas, sem informações de vítimas”, informou a corporação. A Defesa Civil estadual também está no local.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), houve bloqueio do acesso ao viaduto.

