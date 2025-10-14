Incêndio destrói moradias de comunidade na Penha, na zona leste de SP

Um incêndio atinge uma comunidade na Penha, zona leste de São Paulo, na manhã desta terça-feira (14/10). Segundo o Corpo de Bombeiros, não há informação de vítimas até o momento.
O fogo começou por volta de 5h, na Rua Gabriela Mistral, altura do número 100, e atinge diversos barracos. São 12 viaturas acionadas para o local.
Pelo menos 12 viaturas do Corpo de Bombeiros atuam no combate às chamas
Barracos foram destruídos pelo fogo
Moradores de comunidade na Penha se aglomeram ao lado de incêndio
Incêndio na manhã desta terça (14/10), na zona leste de SP
Não há registro de vítimas, segundo a Defesa Civil
Posicionados sobre o viaduto Domingos Franciulli Netto, que passa por cima da comunidade, bombeiros tentam apagar o fogo que consome as moradias.
“Equipes realizando o combate às chamas, sem informações de vítimas”, informou a corporação. A Defesa Civil estadual também está no local.
Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), houve bloqueio do acesso ao viaduto.