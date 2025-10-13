Incêndio destrói parte do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros; 73 mil hectares já foram queimados

Um grande incêndio atinge a Chapada dos Veadeiros, em Goiás, há duas semanas, e já alcança áreas dentro do Parque Nacional, uma das mais importantes unidades de conservação ambiental do país. As autoridades acreditam que o fogo tenha sido provocado por ação criminosa.

No município de Cavalcante, as chamas foram controladas, mas equipes seguem atuando em outros focos ativos na região da Chapada. Segundo a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), até o momento 73 mil hectares foram queimados, sendo 28,8 mil em Niquelândia, 43,6 mil em Cavalcante e 532 em Alto Paraíso.

Na última sexta-feira (10), a Semad notificou 30 proprietários rurais responsabilizados por queimadas identificadas por imagens de satélite. As multas podem chegar a R$ 50 milhões, e duas pessoas foram presas. A pena para quem provoca incêndios ambientais inclui multa de R$ 3 mil a R$ 50 milhões e até oito anos de prisão.

De acordo com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros de Goiás, coronel Washington Luiz Vaz Júnior, mais de 90% dos incêndios têm origem humana.

“Provocar incêndio em vegetação nativa resulta em multa de R$ 10 mil por hectare destruído. Quando ocorre em área de preservação ambiental, o valor é dobrado”, explicou.

O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros abrange os municípios de Alto Paraíso de Goiás, Cavalcante, Teresina de Goiás, Nova Roma e São João d’Aliança, e possui aproximadamente 240 mil hectares. Reconhecido pela UNESCO como Patrimônio Natural da Humanidade desde 2001, o local enfrenta uma das piores temporadas de queimadas dos últimos anos.

