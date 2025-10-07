07/10/2025
Universo POP
Terminaram? Yuri Lima apaga todas as fotos com Iza nas redes sociais
Joelma lança música em homenagem a Belém, Capital Mundial do Brega
Taís Araujo exibe novo visual após fim das gravações de Vale Tudo
Odete Roitman morre nesta semana em Vale Tudo; veja tudo o que se sabe
Cantor acreano lança videoclipe de estreia em produção independente com clipe em plano sequência
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’
Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos

Incêndio em caminhão interdita trecho da Raposo Tavares em Cotia

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
incendio-em-caminhao-interdita-trecho-da-raposo-tavares-em-cotia

Um caminhão pegou fogo e interditou um trecho da Rodovia Raposo Tavares (SP-270) na manhã desta terça-feira (7/10), em Cotia, na região metropolitana de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, um produto que o veículo transportava escorreu para a via.

O acidente aconteceu no quilômetro 24 da rodovia, no sentido da capital paulista. Três viaturas foram acionadas para o local. As equipes utilizaram líquido gerador de espuma (LGE) para conter o incêndio.

4 imagensCongestionamento no sentido São Paulo da Raposo TavaresAcidente aconteceu na altura da cidade de CotiaParte da pista da Raposo foi interditada Fechar modal.1 de 4

Congestionamento na Rodovia Raposo Tavares

Reprodução/ Globoplay2 de 4

Congestionamento no sentido São Paulo da Raposo Tavares

Reprodução/ Globoplay3 de 4

Acidente aconteceu na altura da cidade de Cotia

Reprodução/ Globoplay4 de 4

Parte da pista da Raposo foi interditada

Reprodução/ Globoplay

No site da Ecovias, concessionária que administra a Raposo Tavares, o tráfego entre os quilômetros 27 e 23,5, sentido São Paulo, consta como lento.

Leia também
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost