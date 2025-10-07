Incêndio em caminhão interdita trecho da Raposo Tavares em Cotia

Um caminhão pegou fogo e interditou um trecho da Rodovia Raposo Tavares (SP-270) na manhã desta terça-feira (7/10), em Cotia, na região metropolitana de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, um produto que o veículo transportava escorreu para a via.
O acidente aconteceu no quilômetro 24 da rodovia, no sentido da capital paulista. Três viaturas foram acionadas para o local. As equipes utilizaram líquido gerador de espuma (LGE) para conter o incêndio.
Congestionamento na Rodovia Raposo Tavares
Congestionamento no sentido São Paulo da Raposo Tavares
Acidente aconteceu na altura da cidade de Cotia
Parte da pista da Raposo foi interditada
No site da Ecovias, concessionária que administra a Raposo Tavares, o tráfego entre os quilômetros 27 e 23,5, sentido São Paulo, consta como lento.
