Incêndio em caminhão interdita trecho da Raposo Tavares em Cotia

Um caminhão pegou fogo e interditou um trecho da Rodovia Raposo Tavares (SP-270) na manhã desta terça-feira (7/10), em Cotia, na região metropolitana de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, um produto que o veículo transportava escorreu para a via.

O acidente aconteceu no quilômetro 24 da rodovia, no sentido da capital paulista. Três viaturas foram acionadas para o local. As equipes utilizaram líquido gerador de espuma (LGE) para conter o incêndio.

4 imagens

Congestionamento na Rodovia Raposo Tavares

Reprodução/ Globoplay 2 de 4

Congestionamento no sentido São Paulo da Raposo Tavares

Reprodução/ Globoplay 3 de 4

Acidente aconteceu na altura da cidade de Cotia

Reprodução/ Globoplay 4 de 4

Parte da pista da Raposo foi interditada

Reprodução/ Globoplay

No site da Ecovias, concessionária que administra a Raposo Tavares, o tráfego entre os quilômetros 27 e 23,5, sentido São Paulo, consta como lento.

