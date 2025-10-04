Incêndio em SP: elevador pega fogo e bombeiros são acionados

Um poço de elevador de um prédio localizado na avenida Adolfo Pinheiro, em Santo Amaro, zona sul de São Paulo, pegou fogo na tarde deste sábado (4/10).
O Corpo de Bombeiros foi acionado às 17h29 e encaminhou seis viaturas para combater as chamas. Ainda não há informações de possíveis vítimas.
Ainda de acordo com a corporação, no poço do elevador atingido pelo fogo há “material de fácil combustão”.
O edifício está situado ao lado de um prédio habitacional e, segundo uma faixa colocada na faixada, será usado no futuro para abrigar instalações hospitalares.
A avenida Adolfo Pinheiro ficou parcialmente interditada.
Matéria em atualização