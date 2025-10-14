14/10/2025
Incêndio em subestação no Paraná causou apagão, diz Minas e Energia

incendio-em-subestacao-no-parana-causou-apagao,-diz-minas-e-energia

O Ministério de Minas e Energia informou, nesta terça-feira (14/10), que um incêndio em uma subestação no Paraná causou o apagão em oito estados e no Distrito Federal. Em nota, o órgão afirmou que a subestação desconectou as regiões Sul e Sudeste/Centro-Oeste, “ocasionando contingência severa”.

O incêndio ocorreu em um reator da Subestação de Bateias, no Paraná, que desligou o conjunto de equipamentos responsáveis por transformar e controlar a tensão da eletricidade, de 500 kV, o que desconectou as regiões.

O retorno dos equipamentos e a recomposição das cargas ocorreram de maneira controlada, “logo nos primeiros minutos, sendo que até 1h30min todas as cargas das regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste foram restabelecidas”, de acordo com o ministério.

O ministério também informou que as cargas da região Sul foram totalmente restabelecidas por volta das 2h da madrugada.

“O tempo de recomposição total foi inferior às ocorrências deste porte já ocorridas no SIN”, informou o ministério em nota.

Veja os estados afetados:

  • São Paulo
  • Rio de Janeiro
  • Pernambuco
  • Bahia
  • Amazonas
  • Minas Gerais
  • Goiás
  • Santa Catarina
  • Distrito Federal

O órgão apontou ainda que, durante a madrugada, por volta das 00h, o desligamento afetou cerca de 10.000 MW de cargas no Sistema Interligado Nacional, mas de forma controlada.

Uma reunião preliminar acontecerá ainda nesta terça com os principais agentes envolvidos para identificar as causas do incidente. O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) deverá realizar a Reunião Preliminar de Análise da Perturbação para dar início à elaboração do Relatório de Análise da Perturbação (RAP), que deve ser concluído até sexta-feira, 17/10.

 

