Incêndio na Chapada já passa de uma semana; CBMGO intensifica combate

incendio-na-chapada-ja-passa-de-uma-semana;-cbmgo-intensifica-combate

A região da Chapada dos Veadeiros vem registrando incêndios florestais há mais de uma semana. De 25 de setembro até então, foram contabilizados 20 eventos de queimadas, que atingiram cerca de 57 mil hectares na Área de Proteção Ambiental (APA) Pouso Alto e municípios vizinhos.

Das 20 ocorrências, três incêndios preocupam de forma específica as autoridades. Isso porque, somados, esses três casos já ultrapassam 10 mil hectares, em áreas de Cavalcante e Colinas do Sul.

Cavalcante, inclusive, é o município mais afetado até o momento, com 12 chamados de incêndio. Colinas do Sul tem oito registros.

CBMGO se desdobra

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) vem atuando em regime contínuo para conter o incêndio. As imagens abaixo mostram equipes trabalhando durante a noite.

Assista:

Os militares usam utilizando técnicas de combate direto, aceiros e apoio aéreo. Voluntários e órgãos parceiros auxiliam.

