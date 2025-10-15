Aleac aprova projeto da deputada Michelle Melo que reduz jornada para servidores com deficiência

A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Acre aprovou, nesta quarta-feira (15), o Projeto de Lei nº 40/2025, de autoria da deputada Dra. Michelle Melo, que garante jornada especial de quatro horas diárias a servidores públicos com deficiência ou mobilidade reduzida.

A proposta representa um marco na valorização e inclusão desses profissionais, assegurando condições de trabalho mais humanas e produtivas.

“É uma vitória da dignidade e do respeito. Servidores com deficiência merecem ter jornadas adequadas e reconhecimento pelo serviço que prestam ao Estado”, destacou Michelle Melo.

O projeto segue agora para as próximas etapas legislativas e, se aprovado em plenário, instituirá uma política pública permanente de cuidado e equidade no serviço público acreano.

Texto: Max Bienne Lima