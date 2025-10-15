15/10/2025
Universo POP
Carmo Dalla Vecchia muda o visual após críticas e rebate: “Os cães ladram e a caravana passa”
Freiras Maconheiras: quem são as Sisters of the Valley, o grupo que mistura espiritualidade, cannabis e ativismo na Califórnia
Polícia investiga como “morte suspeita” o falecimento do ator Felipe Selau, ex-Malhação
Kim Kardashian explica ensaio romântico com Justin Bieber aos 16 anos
No Acre, prefeito se veste de Barney para celebrar Semana da Criança; veja fotos
Saiba quem é o padre flagrado com a noiva de um fiel só de baby-doll
A Fazenda 17: look de Adriane Galisteu viraliza por destacar parte íntima e gera alvoroço
Confusão generalizada em “A Fazenda 17”: ameaças, suposta traição e bronca de Galisteu marcam formação da Roça
Virginia Fonseca vai para after com mãe de Vini Jr.: “Inimiga do fim”
Zé Felipe e Ana Castela exibem anéis “iguais” e fãs apontam possível pedido de namoro

Aleac aprova projeto da deputada Michelle Melo que reduz jornada para servidores com deficiência

O projeto segue agora para as próximas etapas legislativas

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Acre aprovou, nesta quarta-feira (15), o Projeto de Lei nº 40/2025, de autoria da deputada Dra. Michelle Melo, que garante jornada especial de quatro horas diárias a servidores públicos com deficiência ou mobilidade reduzida.

A proposta representa um marco na valorização e inclusão desses profissionais, assegurando condições de trabalho mais humanas e produtivas.

Deputada Dra. Michelle Melo/Foto: Railton Araújo

“É uma vitória da dignidade e do respeito. Servidores com deficiência merecem ter jornadas adequadas e reconhecimento pelo serviço que prestam ao Estado”, destacou Michelle Melo.

O projeto segue agora para as próximas etapas legislativas e, se aprovado em plenário, instituirá uma política pública permanente de cuidado e equidade no serviço público acreano.

Texto: Max Bienne Lima

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost