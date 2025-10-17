17/10/2025
Universo POP
Incoerente e pesado: Victoria’s Secret é criticada por exageros no Fashion Show 2025
Luana Piovani é condenada por injúria em processo movido por Neymar
Apontado como pivô do término de Cocielo e Tatá, Maurício Meirelles se pronuncia
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para esta sexta-feira
Morre Ace Frehley, guitarrista e um dos fundadores do Kiss, aos 74 anos
Justiça bloqueia contas do milionário Chiquinho Scarpa e encontra apenas R$ 34
Gracyanne Barbosa vive romance com João Vicente de Castro, ator de “Vale Tudo”
Academia evangélica tem música gospel e oração para ajudar alunos a fugir das tentações
Vale Tudo termina nesta semana e traz revelação inédita sobre quem matou Odete
Virginia mostra filha com uniforme do Real Madrid antes de viagem em família à Espanha

Incoerente e pesado: Victoria’s Secret é criticada por exageros no Fashion Show 2025

Desfile voltou a reunir supermodelos e diversidade de corpos, mas público apontou falta de coesão estética e peso excessivo das asas icônicas

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O aguardado Victoria’s Secret Fashion Show 2025, realizado na quarta-feira (15/10), reacendeu o glamour e as polêmicas que cercam um dos desfiles mais tradicionais do mundo da moda.
Apesar de trazer de volta nomes lendários e promover mais diversidade, o evento foi alvo de críticas por falta de coerência entre os looks apresentados e pelo peso excessivo das asas de anjo, símbolo máximo da marca.

Dimitrios Kambouris/Getty Images for Victoria’s Secret via Getty Images

👗 Desfile marcado por nostalgia e incoerência

Considerado a “Copa do Mundo das mulheres”, o desfile marcou a segunda edição desde o retorno da marca, após seis anos de hiato. O line-up trouxe uma mistura de veteranas e novas modelos, em um clima de nostalgia e modernidade.

Entre as Angels que voltaram à passarela estavam Adriana Lima, Alessandra Ambrósio, Candice Swanepoel, Behati Prinsloo e Barbara Palvin. No entanto, mesmo com o elenco estrelado, o público criticou a falta de coesão estética entre os blocos temáticos e a exagerada teatralidade dos figurinos.

“Parecia que cada look vinha de um desfile completamente diferente”, comentou um internauta nas redes sociais.

🪽 Asas pesadas e desconforto na passarela

As asas icônicas da marca, conhecidas por simbolizar glamour e empoderamento, foram reinventadas nesta edição — mas dividiram opiniões.
A modelo Jasmine Tookes abriu o desfile com uma estrutura perolada que remetia a uma ostra, tornando-se a segunda mulher negra a abrir o evento, após Naomi Campbell, em 1996.

Entretanto, outras Angels enfrentaram dificuldades visíveis com o peso das estruturas. Bella Hadid, por exemplo, desfilou com asas que pesavam cerca de 23 quilos, e o público notou o esforço físico e aparente cansaço da modelo na passarela.
Gigi Hadid e Ashley Graham também foram alvo de comentários após surgirem com acessórios enormes que limitavam os movimentos e escondiam parte do corpo.

💍 Acessórios extravagantes e críticas de excesso

Além das asas, o desfile contou com adornos de cabeça, cintos e brincos de grandes proporções, que, segundo os espectadores, acabaram “roubando a cena” e ofuscando as lingeries, que deveriam ser o foco principal da apresentação.

Críticos de moda apontaram que o excesso de elementos comprometeu a fluidez visual do show e o conceito de leveza que sempre marcou a Victoria’s Secret.

Mesmo com as críticas, o evento manteve seu impacto midiático global, reforçando o retorno da marca aos holofotes — ainda que em meio à controvérsia entre estética, peso simbólico e desconforto literal.

Fonte: Revista Vogue / Harper’s Bazaar / Redes sociais / Metrópoles
✍️ Redigido por ContilNet Notícias

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost