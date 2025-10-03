Índia investiga morte misteriosa de crianças após consumo de xarope

O Ministério da Saúde e Bem-Estar Familiar da Índia informou, nesta sexta-feira (3/10), que não há vestígio de contaminantes em xarope para tosse suspeito de causar a morte de pelo menos nove crianças em Chhindwara, em Madhya Pradesh, na Índia. As vítimas tiveram falência renal após consumirem os xaropes Coldrif e Nextro-DS.
Uma equipe composta por representantes do Centro Nacional de Controle de Doenças (NCDC), Instituto Nacional de Virologia (NIV), Organização Central de Controle de Padrões de Medicamentos (CDSCO) e outros visitou o local do incidente em Madhya Pradesh, e coletou várias amostras de água, vetores entomológicos e espécimes respiratórios.
O comunicado oficial informa que, de acordo com o resultado dos testes feitos nas amostras do xarope, nenhuma “continha dietilenoglicol (DEG) ou etilenoglicol (EG), contaminantes que são conhecidos por causar lesões renais graves”.
O NIV Pune testou amostras de sangue/LCR para patógenos comuns, em um dos quais foi encontrado positivo para leptospirose, uma infecção bacteriana comumente transmitida por água contaminada.
Apesar de descartar a contaminação nos xaropes, o ministério emitiou um aviso sobre uso de xaropes para tosse na população pediátrica. “O produto em questão é uma formulação à base de dextrometorfano, que não é recomendada para uso pediátrico”, informou.
As investigações continuam para saber a causa das mortes.