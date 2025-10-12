Indicada ao Grammy Latino pela 2ª vez, Ana Castela revela desejo de parcerias internacionais

Ana Castela foi indicada pelo segundo ano consecutivo para o Grammy Latino, disputando a categoria de “Melhor Álbum de Sertanejo”, e em conversa com a repórter Mônica Apor, do portal LeoDias, comentou sobre as suas expectativas para a premiação, durante seu show solo no Suhai Music Hall, em São Paulo. A boiadeira ainda revelou o seu desejo de parcerias internacionais, e apontou o sonho de trabalhar junto com as artistas pop Katy Perry e Taylor Swift.
“Todos colocados esse ano estão fortíssimos, então confesso que eu tô com medo”, contou Castela, que está concorrendo na categoria com Chitãozinho & Xororó, Léo Foguete, Lauana Prado e Tierry.
A cantora comentou sobre o seu desejo de um dia fazer uma parceria com Taylor Swift e Katy Perry: “Eu tenho certeza que a Kate Perry e a Taylor Swift estão lá conversando: ‘Ai essa Ana Castella, a gente tem que gravar um feat com ela’”, brincou. “Quem sabe né, eu fiquei sabendo que a Katy Perry agora tá querendo entrar também em uma era mais country, e a Taylor Swift já foi do country, aí foi para o pop. Bom, o meu futuro só Deus sabe”, falou.
Comparando com a indicação da premiação de 2024, no qual Ana foi a vencedora, ela opinou sobre o que mudou de um ano para cá: “Eu acho que eu amadureci muitas minhas músicas em questão de letras, em questão de batidas. Com certeza isso foi uma das maiores coisas que eu fiz e eu só pretendo amadurecer mais ainda. Obviamente vai ter algumas músicas mais animadas pro fim do ano, porque, querendo ou não, a gente precisa também pro nosso show, né? Porque se eu lançasse, por exemplo, só música sofrência, acho que o meu show ficaria muito pra baixo, então eu acho que também as crianças gostam das músicas animadas”, contou.