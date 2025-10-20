Indicado ao Grammy Latino aos 11 anos, Antônio Caramelo conta como recebeu a notícia

O talento parece mesmo correr nas veias da família! Filho da cantora Aline Wirley e do ator Igor Rickli, o pequeno Antônio Caramelo foi indicado ao Grammy Latino 2025 na categoria “Melhor Álbum Infantil” com o disco “As Aventuras de Caramelo”. O projeto, que mistura canções lúdicas e reflexões sobre temas importantes, nasceu de forma natural – assim como a relação do jovem com a arte.

Em entrevista ao portal LeoDias, os pais afirmaram, orgulhosos: “Antônio nasceu artista”. Segundo eles, houve um equilíbrio entre as relações como pais e filho e como mentores artísticos: “Desde muito pequeno, vivia tocando todos os instrumentos que encontrava pela casa e, até hoje, passa o dia cantando. Fizemos de tudo para garantir a ele uma infância saudável, mesmo com a exposição nas mídias. Nosso maior papel como mentores talvez seja justamente manter esse olhar lúdico sobre a vida, deixando florescer, de forma natural, o que ele já carrega e como percebe o mundo”, contou o casal.

Álbum "As Aventuras de Caramelo", de Antônio Caramelo Reprodução: Spotify Antônio Caramelo em fotos para seu álbum, indicado ao Grammy Latino 2025 Reprodução: Instagram/@antoniocaramelo Antônio Caramelo em fotos para seu álbum, indicado ao Grammy Latino 2025 Reprodução: Instagram/@antoniocaramelo Família: Igor Rickli, Aline Wirley e Antônio Caramelo Reprodução: Instagram/@antoniocaramelo Igor Rickli e Antônio em registro com arara-canindé Reprodução: Instagram/@antoniocaramelo

Segundo os artistas, o segredo está em dar liberdade para o filho criar e confiar em seu instinto criativo. “O que mais nos fascina é que, mesmo muito pequeno e mal sabendo falar, ele já era cheio de convicções e ideias. Hoje, é lindo ver como ele manifesta isso com naturalidade. Nosso maior esforço é apenas dar o melhor contorno para tudo o que já é genuíno da alma dele. E sim, demos muito espaço para ele propor, criar e compor dentro desse projeto – que é dele”.

Celebração em família e rotina preservada

A notícia da indicação foi recebida com muita alegria, mas também com o pé no chão. “Celebramos muito com ele – já consideramos uma vitória só o fato de receber essa indicação tão jovem”, dizem Aline e Igor. “Ele não conseguia entender completamente a dimensão de tudo isso, o que é maravilhoso, porque assim ele pode apenas curtir o momento”.

Os pais reforçam que, apesar do sucesso, a rotina de Antônio continua a mesma: “Selecionamos ao máximo as oportunidades que surgem, sempre com o objetivo de preservar a infância dele. Ele leva uma vida completamente normal, como qualquer criança da idade dele: precisa fazer dever de casa, estudar para as provas e manter os compromissos escolares – mesmo se estiver envolvido em alguma produção.”

Um pequeno grande artista

Em “As Aventuras de Caramelo”, Antônio fala de temas que surpreendem pela maturidade. Em “Meu Cabelo”, ele fala sobre consciência negra e empoderamento; já em “Bolinha Azul”, traz com carinho o cuidado com o meio ambiente; e não deixa de trazer a empatia em “Tudo Bem”. A inspiração, dizem os pais, vem do cotidiano da família.

“Esses são temas abordados diariamente aqui em casa”, contam. “Lutamos para que ele cresça com consciência do papel que ocupa no mundo, das suas raízes e das mudanças tão importantes e necessárias que estamos vivendo. Tudo isso acabou se tornando algo muito orgânico para ele. As reflexões, as conversas, as vivências – tudo contribui para que ele traduza em música aquilo que sente e acredita”.

Antônio, por sua vez, fala com naturalidade de quem vive a arte com alegria. “A música que eu mais gosto é ‘Bolinha Azul’, que fala sobre a natureza”, contou ao portal LeoDias. “Eu amo muito a natureza e quero que as outras crianças também se preocupem com ela”.

Questionado sobre o processo criativo, ele revela: “Hoje eu gosto de criar as minhas próprias músicas. Gosto de ficar sentado compondo e escrevendo. E tem horas que eu sinto uma inspiração… é muito legal quando isso acontece, porque as palavras simplesmente aparecem na minha cabeça – e aí eu transformo elas em música”.

A descoberta da indicação ao Grammy foi um dos momentos mais marcantes da vida de Antônio. “Eu não sabia muito bem o que era o Grammy, mas vi pela cara dos meus pais que eles estavam muito felizes quando me contaram”, relembra. “Depois que eu entendi, fiquei com frio na barriga e deu muita vontade de sair correndo, de comemorar. Meus irmãos me abraçaram – a gente estava na Disney quando isso aconteceu! Acho que nunca vou esquecer dessa sensação na minha vida”, respondeu o artista.

Mesmo tão novo, Antônio já é um artista completo. Além da música, ele sonha em seguir também os passos do pai nos palcos e na TV. “Eu já sou ator, né? Já fiz novela, e eu amo gravar, fazer filme… e quero muito fazer musicais como o papai e a mamãe, porque aí junta tudo! Eu amo tudo que é arte”, disse ele, com afeto e gratidão.

O Grammy Latino 2025 será transmitido ao vivo no dia 13 de novembro, diretamente do MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas.

Na disputa por “Melhor Álbum Infantil”, Antônio Caramelo concorre ao lado de: “Los Nuevos Canticuentos”, de Canticuentos, Coro de Ríogrande; “Cenas Infantis”, da veterana dupla musical brasileira Palavra Cantada; “Buscapié”, de Luis Pescetti & Juan Quintero; e “Jirafas”, de Rita Rosa.