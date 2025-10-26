Indígenas robustos entram em ação, mas detalhe inesperado rouba a cena; veja vídeo

Um vídeo que mostra indígenas com perfil físico mais robusto viralizou nas redes sociais nos últimos dias. Inicialmente, o clipe mostra três participantes “brabos” reunidos, mas a cena ganha um toque de humor quando um quarto indígena aparece, com lacinho no cabelo, e solta de forma bem-humorada: “Faltou eu!”, em uma voz claramente afeminada.

A aparição inesperada gerou uma onda de comentários divertidos sobre a espontaneidade e a descontração da cena, mas alguns internautas aproveitaram para criar comparações engraçadas e referências culturais.

Veja o vídeo: