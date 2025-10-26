26/10/2025
Universo POP
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Indígenas robustos entram em ação, mas detalhe inesperado rouba a cena; veja vídeo

Três indígenas dominam a cena, mas um momento inesperado rouba a atenção e viraliza nas redes

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Um vídeo que mostra indígenas com perfil físico mais robusto viralizou nas redes sociais nos últimos dias. Inicialmente, o clipe mostra três participantes “brabos” reunidos, mas a cena ganha um toque de humor quando um quarto indígena aparece, com lacinho no cabelo, e solta de forma bem-humorada: “Faltou eu!”, em uma voz claramente afeminada.

Três indígenas aparecem em vídeo que viralizou nas redes/Foto: Reprodução

A aparição inesperada gerou uma onda de comentários divertidos sobre a espontaneidade e a descontração da cena, mas alguns internautas aproveitaram para criar comparações engraçadas e referências culturais.

Veja o vídeo:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost