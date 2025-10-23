Indígenas são baleados ao reagir a invasão de criminosos que se passaram por policiais no Acre

Um ataque violento ocorrido na noite de terça-feira (21) deixou ferido o indígena Manoel Jaminawa, de 61 anos, após reagir a uma invasão criminosa em sua casa, localizada no bairro Francisco Peixoto, parte alta da cidade de Brasiléia, na fronteira do Acre.

Segundo informações repassadas à polícia, quatro homens — três deles armados — chegaram ao local se passando por policiais, mas pertenciam a um grupo criminoso. No momento da ação, Manoel estava em casa com a esposa, o genro e o filho.

Os invasores obrigaram a família a ficar de joelhos e tentaram executar um dos filhos do casal, mas a arma falhou. Ao tentar defender os familiares, Manoel reagiu com um pedaço de madeira e acabou sendo atingido por disparos. O genro também foi baleado em uma das pernas.

Durante a confusão, o genro ferido e o filho conseguiram fugir para uma área de mata e foram encontrados apenas na madrugada por uma equipe da Polícia Militar, acionada para atender a ocorrência.

De acordo com as autoridades, os criminosos ainda torturaram Manoel e efetuaram um disparo que atingiu o solado de seu pé direito, ficando o projétil alojado no tornozelo. Em seguida, o grupo fugiu levando um celular, que posteriormente foi recuperado.

Na manhã desta quarta-feira (22), policiais civis foram até o local e constataram que o indígena ainda não havia recebido atendimento médico. Devido à gravidade dos ferimentos e à dificuldade de acesso à residência, Manoel foi levado ao hospital em uma motocicleta.

A Polícia Civil iniciou as investigações e conseguiu localizar dois dos suspeitos, além de apreender uma das armas utilizadas no crime. O caso foi registrado como sequestro, cárcere privado e tentativa de homicídio. As buscas pelos demais envolvidos continuam.