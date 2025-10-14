“Indigno e indecente”, diz Sonia Abrão após falas de globais em evento

14/10/2025
Sonia Abrão não se calou e rasgou o verbo após o evento UpFront da Globo, voltado para o mercado publicitário, que deu o que falar na noite dessa segunda-feira (13/10).

Na ocasião, contratados da emissora fizeram comentários considerados debochados durante suas participações. Eduardo Sterblitch, por exemplo, ironizou Beleza Fatal, novela exibida pela plataforma de streaming HBO Max.

Ironizaram a concorrência

A chef Renata Vanzetto, mentora do reality Chef de Alto Nível, da TV Globo, também gerou repercussão ao afirmar que apenas um episódio do programa superou a audiência de todas as temporadas do MasterChef, da Band, juntas.

E não parou por aí. William Bonner também mencionou a concorrente ao destacar que a Fórmula 1 — que até recentemente era transmitida pela Band — voltará a ser exibida pela Globo a partir do ano que vem.

Sonia Abrão criticou

Durante seu programa A Tarde é Sua, na RedeTV!, nesta terça-feira (14/10), Sonia não poupou críticas aos contratados da emissora dos Marinho.

“Eles foram tão infelizes, tão prepotentes, se sentindo com os reis na barriga… Estão achando que são superiores a todos os profissionais de todas as emissoras de televisão. Foi um negócio que me deu uma rejeição, que embrulha o estômago”, desabafou Sonia Abrão, demonstrando incredulidade com as falas dos colegas de profissão.

Sobre William Bonner em específico, a apresentadora foi ainda mais enfática:

“Ele entra em cena de uma maneira que eu acho que devia deletar, sabe? Se arrepender do que ele fez.” Sonia encerrou o desabafo criticando a postura da emissora:

“É um absurdo que uma emissora faça um evento desse porte para todos os anunciantes, para humilhar a concorrência e diminuir a importância e o significado do trabalho de outros profissionais.”

A apresentadora classificou a atitude como algo “indigno, antiético e indecente” com colegas da televisão.

URGENTE! Sônia Abrão não se cala e rebate comentários de William Bonner e Renata Vanzetto sobre produções da Band:

“Eles foram tão prepotentes, tão infelizes, se sentindo com o rei na barriga. E de verdade, me deu uma rejeição.”#ATardeESua #UpFrontGlobo #UpFrontGlobo2026 pic.twitter.com/4LK9mnA5U6

— Brenno (@brenno__moura) October 14, 2025

