Indireta? Após término com Vini Jr, Virginia manda recado; assista

O romance entre a influenciadora Virginia Fonseca e o jogador Vinicius Jr., que sequer chegou a ser anunciado oficialmente, já acabou. A ex-esposa do cantor Zé Felipe afirmou nesta terça-feira (7/10) que os dois estavam “se conhecendo”, mas a divulgação de prints do atleta em conversas com uma modelo fez o affair esfriar. Mas se engana quem pensa que a influencer está sofrendo.
Leia também
-
Esposa de jogador provoca Virginia após término com Vini Jr.
-
Modelo que expôs caso com Vini Jr. provoca Virginia usando Zé Felipe
-
Veja os prints de Vini Jr. que fizeram Virginia terminar com o jogador
-
Virginia revela que terminou com Vini Jr após prints com modelo
Vídeo
Virginia Fonseca apareceu nos stories do Instagram cantando uma música com uma letra “sugestiva”. Nas redes sociais, muita gente afirmou que a gravação, na verdade, poderia ser uma indireta ao atleta do Real Madrid.
A famosa surgiu entoando os versos da canção Desocupa, gravada por Matheus Vargas, irmão de Zé Felipe: “Se meu coração não é mais seu lugar, desocupa. É loucura deixar um solteiro preso. Se lugar de solteiro é na rua, no meio da bagunça, pegando gente nua. Ou você me solta ou me segura”.
Fim
Segundo informações do jornalista Leo Dias, Virginia Fonseca afirmou que ela e Vini Jr. estavam apenas “se conhecendo” e não tinham um relacionamento sério. O vazamento de conversas do atleta brasileiro com uma modelo, no entanto, fez com que o romance entre os dois chegasse ao fim.
7 imagensFechar modal.1 de 7
VIrginia Fonseca e Vini Jr
Reprodução/Redes Sociais2 de 7
3 de 7
Reprodução/Instagram4 de 7
Vini Jr. e Virginia Fonseca.
Reprodução/Redes sociais.5 de 7
Virginia Fonseca e Vini Jr.
Reprodução/Redes sociais.6 de 7
Virginia rebate provocação de MC Poze após gol de Vini Jr.
Reprodução/Instagram7 de 7
Para Virginia? Vini Jr. marca para o Real e manda beijinho para câmera
Maria Gracia Jimenez/Soccrates /Getty Images
Durante o programa Melhor da Tarde, da Band, desta terça-feira (7/10), Leo Dias revelou conversas que teve com a influenciadora, nas quais ele detalhou o envolvimento de Vini Jr. com a modelo brasileira Day Magalhães.
“Mas eu e o Vini estávamos apenas nos conhecendo, né? Não tinha nada sério, e agora não temos mais nada! Nem algo sério, nem algo não sério”, disse a influenciadora em mensagem encaminhada ao jornalista.
O colunista ainda revelou como Virginia ficou ao receber os prints das conversas íntimas de Vini Jr. com a modelo expostos. Segundo o jornalista, assim que a conversa começou, percebeu que a influenciadora estava decepcionada.
Assista: