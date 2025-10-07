Indireta? Após término com Vini Jr, Virginia manda recado; assista

O romance entre a influenciadora Virginia Fonseca e o jogador Vinicius Jr., que sequer chegou a ser anunciado oficialmente, já acabou. A ex-esposa do cantor Zé Felipe afirmou nesta terça-feira (7/10) que os dois estavam “se conhecendo”, mas a divulgação de prints do atleta em conversas com uma modelo fez o affair esfriar. Mas se engana quem pensa que a influencer está sofrendo.

Virginia Fonseca apareceu nos stories do Instagram cantando uma música com uma letra “sugestiva”. Nas redes sociais, muita gente afirmou que a gravação, na verdade, poderia ser uma indireta ao atleta do Real Madrid.

A famosa surgiu entoando os versos da canção Desocupa, gravada por Matheus Vargas, irmão de Zé Felipe: “Se meu coração não é mais seu lugar, desocupa. É loucura deixar um solteiro preso. Se lugar de solteiro é na rua, no meio da bagunça, pegando gente nua. Ou você me solta ou me segura”.

Segundo informações do jornalista Leo Dias, Virginia Fonseca afirmou que ela e Vini Jr. estavam apenas “se conhecendo” e não tinham um relacionamento sério. O vazamento de conversas do atleta brasileiro com uma modelo, no entanto, fez com que o romance entre os dois chegasse ao fim.

Durante o programa Melhor da Tarde, da Band, desta terça-feira (7/10), Leo Dias revelou conversas que teve com a influenciadora, nas quais ele detalhou o envolvimento de Vini Jr. com a modelo brasileira Day Magalhães.

“Mas eu e o Vini estávamos apenas nos conhecendo, né? Não tinha nada sério, e agora não temos mais nada! Nem algo sério, nem algo não sério”, disse a influenciadora em mensagem encaminhada ao jornalista.

O colunista ainda revelou como Virginia ficou ao receber os prints das conversas íntimas de Vini Jr. com a modelo expostos. Segundo o jornalista, assim que a conversa começou, percebeu que a influenciadora estava decepcionada.

