25/10/2025
Universo POP
Indonésia construirá grande muralha marítima para combater enchentes

Escrito por Metrópoles
indonesia-construira-grande-muralha-maritima-para-combater-enchentes

A Indonésia está pronta para implementar um projeto estratégico nacional de construção de uma grande muralha marítima ao longo do norte da ilha de Java, conforme anunciado pelo presidente do país, Prabowo Subianto, e relatado pelo jornal Antara.

O projeto visa proteger 50 milhões de pessoas dos impactos do aumento do nível do mar. Prabowo destacou que a obra começará em breve e faz parte da estratégia nacional para garantir a segurança das áreas costeiras contra inundações.

“Estamos iniciando a preparação para construir um quebra-mar de 535 quilômetros […] para proteger as pessoas do aumento do nível do mar de 5 centímetros por ano”, afirmou o presidente durante uma reunião plenária do Gabinete de Ministros.

O presidente também enfatizou que o projeto contribuirá para a preservação de 60% da indústria nacional localizada no norte da ilha, além de garantir a proteção dos campos de arroz, que são uma fonte essencial de alimento para o país.

O projeto será financiado por meio de uma parceria público-privada, e está prevista a participação de investimentos estrangeiros. De acordo com a Agência Nacional de Planejamento do Desenvolvimento da Indonésia, o custo estimado será de cerca de US$ 80 bilhões (aproximadamente R$ 440 bilhões).

A iniciativa está alinhada com os objetivos estratégicos dos países do BRICS em relação à redução dos riscos de desastres. Na declaração final da cúpula do grupo, realizada no Rio de Janeiro, os líderes dos Estados-membros se comprometeram a cooperar na criação de infraestrutura resiliente aos eventos climáticos.

Leia mais reportagens como esta em TV Brics, parceiro do Metrópoles.

