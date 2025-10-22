22/10/2025
Universo POP
Briga entre cliente e funcionária em padaria termina em troca de xingamentos e arremesso de objetos
Pastora viraliza ao afirmar que o “demônio do Pica-Pau tentou matar o filho dela”
Cliente compra iPhone 16, pede anonimato e usa saco plástico na cabeça para foto da loja
Influenciador é ameaçado de processo após se fantasiar de Fofão no Halloween
Assista ao desabafo de Tata Estaniecki após término com Cocielo
Investigadas, Giovanna Antonelli e GioLaser viram rés em nova ação judicial
Péricles é o terceiro artista a se apresentar no Tiny Desk Brasil
Tata Estaniecki rompe o silêncio após separação de Julio Cocielo
Mulher flagra marido em churrasco com outra, se enfurece e joga geleira no lago
Aventura em alto-mar: Patrulha Canina Sea Patrol prometem muita diversão no Via Verde Shopping

Infestada de baratas, fábrica clandestina de salgados é fechada; veja

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
infestada-de-baratas,-fabrica-clandestina-de-salgados-e-fechada;-veja

Uma fábrica clandestina de salgados, tortas de frango e pizzas foi fechada nesta terça-feira (21/10) no bairro Jardim Esmeralda, em Goiânia. A ação foi realizada por policiais civis da Central Geral de Flagrantes, com apoio da Vigilância Sanitária. O local, que funcionava em uma residência, foi lacrado.

Leia também

A investigação teve início após uma denúncia anônima. No imóvel, os agentes encontraram condições extremamente insalubres, incluindo infestação de baratas, ausência de higiene e total falta de estrutura adequada. A produção ocorria sem qualquer fiscalização, e os alimentos eram vendidos em feiras e lanchonetes de Goiânia e Aparecida de Goiânia — colocando em risco a saúde pública.

Veja as imagens: 

5 imagensChão sujoOs alimentos na bancadaLocal onde era armazenado a massa dos salgadosO fogão da fábricaFechar modal.1 de 5

Fábrica clandestina

Reprodução / PCGO2 de 5

Chão sujo

Reprodução / PCGO3 de 5

Os alimentos na bancada

Reprodução / PCGO4 de 5

Local onde era armazenado a massa dos salgados

5 de 5

O fogão da fábrica

Reprodução / PCGO

A responsável pelo local foi autuada e responderá por infração de medida sanitária preventiva, conforme o artigo 268 do Código Penal.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost