Infestada de baratas, fábrica clandestina de salgados é fechada; veja

Uma fábrica clandestina de salgados, tortas de frango e pizzas foi fechada nesta terça-feira (21/10) no bairro Jardim Esmeralda, em Goiânia. A ação foi realizada por policiais civis da Central Geral de Flagrantes, com apoio da Vigilância Sanitária. O local, que funcionava em uma residência, foi lacrado.
Leia também
-
Falsa dentista é presa por operar pacientes em consultório clandestino
-
“Ervoafetiva”: influenciadora é alvo da polícia por chefiar tráfico
-
Mulher é vítima de tentativa de feminicídio: “Ele tacou fogo em mim”
A investigação teve início após uma denúncia anônima. No imóvel, os agentes encontraram condições extremamente insalubres, incluindo infestação de baratas, ausência de higiene e total falta de estrutura adequada. A produção ocorria sem qualquer fiscalização, e os alimentos eram vendidos em feiras e lanchonetes de Goiânia e Aparecida de Goiânia — colocando em risco a saúde pública.
Veja as imagens:
5 imagensFechar modal.1 de 5
Fábrica clandestina
Reprodução / PCGO2 de 5
Chão sujo
Reprodução / PCGO3 de 5
Os alimentos na bancada
Reprodução / PCGO4 de 5
Local onde era armazenado a massa dos salgados
5 de 5
O fogão da fábrica
Reprodução / PCGO
A responsável pelo local foi autuada e responderá por infração de medida sanitária preventiva, conforme o artigo 268 do Código Penal.