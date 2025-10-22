Infestada de baratas, fábrica clandestina de salgados é fechada; veja

Uma fábrica clandestina de salgados, tortas de frango e pizzas foi fechada nesta terça-feira (21/10) no bairro Jardim Esmeralda, em Goiânia. A ação foi realizada por policiais civis da Central Geral de Flagrantes, com apoio da Vigilância Sanitária. O local, que funcionava em uma residência, foi lacrado.

A investigação teve início após uma denúncia anônima. No imóvel, os agentes encontraram condições extremamente insalubres, incluindo infestação de baratas, ausência de higiene e total falta de estrutura adequada. A produção ocorria sem qualquer fiscalização, e os alimentos eram vendidos em feiras e lanchonetes de Goiânia e Aparecida de Goiânia — colocando em risco a saúde pública.

Veja as imagens:

Fábrica clandestina

Chão sujo

Os alimentos na bancada

Local onde era armazenado a massa dos salgados

O fogão da fábrica

A responsável pelo local foi autuada e responderá por infração de medida sanitária preventiva, conforme o artigo 268 do Código Penal.