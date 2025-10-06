06/10/2025
"Inflação não está na meta em nenhum horizonte até 2028", diz Galípolo

O presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, destacou, nesta segunda-feira (6/10), que a meta da inflação (de 3% ao ano) não está sendo atingida “em nenhum horizonte até 2028”. A afirmação foi feita durante palestra no ciclo de debates “O Brasil na visão das lideranças públicas”, realizado pela Fundação Fernando Henrique Cardoso (FHC), em São Paulo.

Galípolo reiterou que o BC trabalha com a meta de 3% ao ano e não com o valor da chamada “banda superior”, de 4,5%.  “A meta é 3%. Não foi dada a liberdade ao Banco Central de interpretar esse comando legal de forma diferente. Isso não é uma sugestão”, disse. “A banda serve para absorver choques. E a inflação está em 5,1%, bastante acima da banda superior.”

Galípolo observou ainda que a “desancoragem das expectativas” sobre o ritmo de aumento de preços no país é um tema que preocupa o BC. “E a inflação não está na meta em nenhum horizonte até 2028”, afirmou, citando os dados dos relatório Focus, a pesquisa semanal do BC feita com integrantes do mercado financeiro, e o Firmus, que alcança integrantes de outros setores da economia.

“Esse é um indicativo de bastante incômodo”, disse Galípolo, referindo-se à desancoragem. Ele notou que, por causa do processo de convergência lenta para a meta, o Banco Central vem reiterando que enxerga a manutenção da taxa de juros num patamar restritivo por um período de tempo “bastante prolongado”. “É isso o que a gente tem dito para produzir esse tipo de convergência”, afirmou.

 

