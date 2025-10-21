Influencer diz ter recebido ameaça judicial após usar fantasia do Fofão

Vittor Fernando resolveu prestar uma homenagem a um ícone da televisão brasileira em um baile de Halloween no último fim de semana: Fofão. O TikToker revelou que chegou a recusar publicidades durante a caracterização, justamente para não infringir direitos autorais. Mesmo assim, segundo ele, a família do personagem ameaçou entrar com um processo, e ele decidiu apagar todas as fotos da fantasia.

Em seu perfil no X, o antigo Twitter, Vittor demonstrou frustração por ter que apagar todas as fotos usando a fantasia. Ele respondeu a comentários de internautas explicando que a família de Orival Pessini, intérprete original do Fofão, não gosta que a imagem seja usada sem autorização e o comediante destacou que não infringiu direitos autorais.

No Instagram, Fernando voltou a se pronunciar para “encerrar o assunto”. Sem mencionar nomes, reforçou que quis homenagear uma figura brasileira e que pesquisou cuidadosamente sobre direitos autorais antes da caracterização. Por isso, não fechou parcerias com marcas nem obteve qualquer lucro com a fantasia.

“Eu não usei o personagem para nenhum fim lucrativo, porque eu sabia que não podia. Neguei várias sondagens de publicidade de marcas que estavam querendo ativar comigo, porque eu sabia que eu estava fazendo um personagem que tem direitos autorais e que eu não poderia ganhar dinheiro em cima disso”, o ator declarou.

Vittor contou que, ao postar o vídeo usando a fantasia com a temática de Halloween, começou a receber diversas mensagens, tanto pelo Instagram quanto por e-mail, e que seus empresários também foram contatados. Segundo ele, os profissionais que o ajudaram a desenvolver a fantasia receberam ameaças de processo caso o conteúdo não fosse retirado.

Por fim, o TikToker afirmou que, apesar de ter liberdade para se fantasiar de qualquer personagem e de não ter cometido nenhum crime, preferiu encerrar a questão para não se desgastar com o processo e apagou todos os registros. Ele destacou que a fantasia era apenas uma homenagem e uma forma de se divertir: “Não quero me desgastar”.