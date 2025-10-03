Influencer e ex-namorada de jogadora da seleção morre em grave acidente por não estar usando cinto;

A influencer Rafaela Del Bianchi, de 27 anos, morreu em um acidente de carro na madrugada desta sexta-feira (3/10), na Rodovia Lix da Cunha, em Campinas, interior de São Paulo. O veículo em que ela estava capotou e ficou completamente destruído. Rafaela era ex-namorada da jogadora de futebol Kerolin, que atua pelo Manchester City e pela Seleção Brasileira.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, divulgadas por Luiz Bacci, a influenciadora não usava o cinto de segurança e foi arremessada para fora do veículo, tendo a morte confirmada no local. Outra passageira, que estava com o cinto afivelado, sofreu apenas ferimentos leves e foi levada para o Hospital Mário Gatti.

Kerolin esteve entre as primeiras pessoas a chegar ao local do acidente e precisou ser amparada por familiares e amigos. Uma prima de Rafaela contou que ambas haviam passado parte da noite anterior em uma casa noturna em Campinas.

Nas redes sociais, seguidores e amigos deixaram mensagens de carinho para Rafaela. “Deus te receba, Rafa… Vai fazer muita falta”, escreveu uma internauta. “Te amo infinitamente, você é eterna pra mim”, comentou outra. Muitos mencionaram também a filha da influencer, Júlia, destacando o quanto Rafaela era dedicada à maternidade.

Rafaela Del Bianchi acumulava mais de 17 mil seguidores no Instagram, onde compartilhava momentos da sua rotina, maternidade, treinos e viagens, conquistando o carinho de fãs e amigos.