03/10/2025
Universo POP
Estúdios Globo celebram 30 anos com inauguração de Calçada da Fama
Revelação de Leonardo mexe com reta final de “Vale Tudo”
Após intoxicação por metanol, imagens de Hungria internado são divulgadas
Buquê pega fogo em festa de aniversário no Acre e cena vira meme na internet; ASSISTA
Cantor Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol
Prefeitura do Acre contrata show da cantora Joelma por R$ 650 mil para evento previsto apenas em 2026
“Os Feiticeiros Além de Waverly Place” lança trailer da 2ª temporada
Com Sabrina Carpenter, Lollapalooza Brasil anuncia line-up de cada dia para 2026
Cardi B publica carta aberta para Nicki Minaj após briga e cita abuso de drogas e estupro
Angélica retorna à TV com novo programa ao vivo

Influencer, ex de jogadora da seleção, morre após grave acidente em SP

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
influencer,-ex-de-jogadora-da-selecao,-morre-apos-grave-acidente-em-sp

A influencer Rafaela Del Bianchi, de 27 anos, morreu em um grave acidente de carro na Rodovia Lix da Cunha, em Campinas, no interior de São Paulo, na madrugada desta sexta-feira (3/10). O veículo em que ela estava capotou na madrugada e ficou completamente destruído. A jovem é ex-namorada da jogadora de futebol Kerolin, que atua pelo Manchester City e pela Seleção Brasileira.

De acordo com Luiz Bacci, o Corpo de Bombeiros informou que a influenciadora não utilizava o cinto de segurança no momento da batida, sendo arremessada para fora do carro. A morte foi confirmada no local.

Uma outra passageira que acompanhava Rafael Del Bianchi, que estava com o cinto de segurança afivelado, foi levada para o Hospital Mário Gatti e sofreu apenas ferimentos leves.

3 imagensRafaela Del BianchiRafaela Del BianchiFechar modal.1 de 3

Rafaela Del Bianchi publicou esta última foto nos stories poucas horas antes do acidente

Reprodução/Instagram @rafadelbianchi2 de 3

Rafaela Del Bianchi

Reprodução/Instagram @rafadelbianchi3 de 3

Rafaela Del Bianchi

Reprodução/Instagram @rafadelbianchi

Ainda de acordo com Bacci, a jogadora Kerolin foi uma das primeiras pessoas a chegar ao local do acidente. Ela precisou ser amparada por amigos e familiares. Uma prima da influenciadora teria contado que Rafaela e Kerolin haviam passado parte da noite em uma casa noturna em Campinas.

Mensagens de carinho

Nas postagens de Rafaela Del Bianchi no Instagram, internautas deixaram mensagens de carinho.

“Deus te receba, Rafa… Vai fazer muita falta”, escreveu uma pessoa. “Te amo infinitamente, você é eterna pra mim”, falou outra. “Só consigo pensar na Júlia, meu Deus, a Rafa era super mãe, que Deus conforte o coração dos familiares, principalmente da menina dela”, completou uma terceira.

Rafaela Del Bianchi acumulava pouco mais de 17 mil seguidores no Instagram, onde compartilhava sua rotina, maternidade e humor. Nas postagens, ela costumava mostrar viagens e o dia a dia com a filha, Júlia, além de treinos de academia.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost