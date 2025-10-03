Influencer, ex de jogadora da seleção, morre após grave acidente em SP

A influencer Rafaela Del Bianchi, de 27 anos, morreu em um grave acidente de carro na Rodovia Lix da Cunha, em Campinas, no interior de São Paulo, na madrugada desta sexta-feira (3/10). O veículo em que ela estava capotou na madrugada e ficou completamente destruído. A jovem é ex-namorada da jogadora de futebol Kerolin, que atua pelo Manchester City e pela Seleção Brasileira.
De acordo com Luiz Bacci, o Corpo de Bombeiros informou que a influenciadora não utilizava o cinto de segurança no momento da batida, sendo arremessada para fora do carro. A morte foi confirmada no local.
Uma outra passageira que acompanhava Rafael Del Bianchi, que estava com o cinto de segurança afivelado, foi levada para o Hospital Mário Gatti e sofreu apenas ferimentos leves.
3 imagensFechar modal.1 de 3
Rafaela Del Bianchi publicou esta última foto nos stories poucas horas antes do acidente
Reprodução/Instagram @rafadelbianchi2 de 3
Rafaela Del Bianchi
Reprodução/Instagram @rafadelbianchi3 de 3
Rafaela Del Bianchi
Reprodução/Instagram @rafadelbianchi
Ainda de acordo com Bacci, a jogadora Kerolin foi uma das primeiras pessoas a chegar ao local do acidente. Ela precisou ser amparada por amigos e familiares. Uma prima da influenciadora teria contado que Rafaela e Kerolin haviam passado parte da noite em uma casa noturna em Campinas.
Mensagens de carinho
Nas postagens de Rafaela Del Bianchi no Instagram, internautas deixaram mensagens de carinho.
“Deus te receba, Rafa… Vai fazer muita falta”, escreveu uma pessoa. “Te amo infinitamente, você é eterna pra mim”, falou outra. “Só consigo pensar na Júlia, meu Deus, a Rafa era super mãe, que Deus conforte o coração dos familiares, principalmente da menina dela”, completou uma terceira.
Rafaela Del Bianchi acumulava pouco mais de 17 mil seguidores no Instagram, onde compartilhava sua rotina, maternidade e humor. Nas postagens, ela costumava mostrar viagens e o dia a dia com a filha, Júlia, além de treinos de academia.