Influencer expõe flerte de Vini Jr. pouco antes de assumir namoro com Virginia Fonseca

O pedido de namoro de Vini Jr. para Virginia Fonseca, feito na última terça-feira (28/10), movimentou as redes sociais e rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados do país. A publicação romântica — com balões de coração, pétalas de rosas, urso de pelúcia e joias de compromisso — ultrapassou 11 milhões de curtidas e gerou mais de 1,1 milhão de comentários.

Entre as reações, uma em especial chamou a atenção dos internautas. A influenciadora Maria Eduarda de Souza, que ganhou notoriedade após gravar um vídeo com o ator Kid Bengala, afirmou que o jogador flertou com ela pouco antes de assumir o namoro com Virginia.

“Esses dias atrás colocou um olhinho na minha foto 🤔”, escreveu a jovem, insinuando que o atleta havia demonstrado interesse nas redes sociais. O comentário viralizou e gerou uma enxurrada de reações, dividindo opiniões entre os fãs do casal.

Virginia se declara para Vini Jr.

Logo após o pedido, Virginia Fonseca se declarou publicamente ao novo namorado. Nos stories do Instagram, a influenciadora repostou o vídeo da surpresa romântica e compartilhou cliques feitos por amigos, incluindo o casal Tainá e Éder Militão.

Em outro post, a empresária Duda Freire publicou uma foto de Vini segurando uma bolsa e escreveu: “Entrou para o time”. Virginia respondeu com bom humor e se derreteu: “Sou apaixonada 😍”.

Reações na web

A internet, claro, não deixou o momento passar despercebido. Entre elogios e ironias, internautas comentaram o novo casal com memes e previsões.

“Sem pressão, graças a Deus”, brincou uma usuária.

“Tem gente que não cansa de testar a paciência de Deus, né?”, ironizou outra.

“Duvido se fosse pobre”, comentou um seguidor.

Outros foram mais céticos: “O chifre vem de novo”, disse um. “Já sabemos onde vai dar essa história kkkkk”, publicou outro.

Enquanto o casal mais comentado do momento segue trocando declarações nas redes, a web parece dividida entre o amor e o deboche.

Fonte: Metrópoles, Gshow, Hugo Gloss, Instagram

✍️ Redigido por ContilNet