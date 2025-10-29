29/10/2025
Universo POP
Influencer expõe flerte de Vini Jr. pouco antes de assumir namoro com Virginia Fonseca
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira
Namoro milionário: veja qual a fortuna de Virginia Fonseca e Vini Jr
Márcia Abreu traz os aniversariantes da semana e eventos especiais; confira
Assinada por Rafael Costa e com curadoria de Ana Carolina Zannin, a vitrine Identidade e Origem está à mostra
Mulher flagra marido em chá revelação da amante e destrói a festa com pedaço de pau
‘Só se fala nisso aqui na obra’: pedreiros comemoram pedido de namoro entre Vini Jr. e Virgínia
Virginia Fonseca se torna um dos nomes mais buscados do mundo após assumir namoro com Vini Jr.
Quem é Dan Reynolds, vocalista do Imagine Dragons e pivô da suposta traição de Wanessa Camargo
Sony chama Leonardo de “mentiroso e maquiavélico” em defesa judicial após ser processada

Influencer expõe flerte de Vini Jr. pouco antes de assumir namoro com Virginia Fonseca

Maria Eduarda de Souza afirmou que o jogador do Real Madrid reagiu a uma de suas fotos dias antes de oficializar o relacionamento com a influenciadora

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O pedido de namoro de Vini Jr. para Virginia Fonseca, feito na última terça-feira (28/10), movimentou as redes sociais e rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados do país. A publicação romântica — com balões de coração, pétalas de rosas, urso de pelúcia e joias de compromisso — ultrapassou 11 milhões de curtidas e gerou mais de 1,1 milhão de comentários.

Entre as reações, uma em especial chamou a atenção dos internautas. A influenciadora Maria Eduarda de Souza, que ganhou notoriedade após gravar um vídeo com o ator Kid Bengala, afirmou que o jogador flertou com ela pouco antes de assumir o namoro com Virginia.

“Esses dias atrás colocou um olhinho na minha foto 🤔”, escreveu a jovem, insinuando que o atleta havia demonstrado interesse nas redes sociais. O comentário viralizou e gerou uma enxurrada de reações, dividindo opiniões entre os fãs do casal.

Instagram/Reprodução

Virginia se declara para Vini Jr.

Logo após o pedido, Virginia Fonseca se declarou publicamente ao novo namorado. Nos stories do Instagram, a influenciadora repostou o vídeo da surpresa romântica e compartilhou cliques feitos por amigos, incluindo o casal Tainá e Éder Militão.

Em outro post, a empresária Duda Freire publicou uma foto de Vini segurando uma bolsa e escreveu: “Entrou para o time”. Virginia respondeu com bom humor e se derreteu: “Sou apaixonada 😍”.

Reações na web

A internet, claro, não deixou o momento passar despercebido. Entre elogios e ironias, internautas comentaram o novo casal com memes e previsões.

“Sem pressão, graças a Deus”, brincou uma usuária.
“Tem gente que não cansa de testar a paciência de Deus, né?”, ironizou outra.
“Duvido se fosse pobre”, comentou um seguidor.

Outros foram mais céticos: “O chifre vem de novo”, disse um. “Já sabemos onde vai dar essa história kkkkk”, publicou outro.

Enquanto o casal mais comentado do momento segue trocando declarações nas redes, a web parece dividida entre o amor e o deboche.

Fonte: Metrópoles, Gshow, Hugo Gloss, Instagram
✍️ Redigido por ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost