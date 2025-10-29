O pedido de namoro de Vini Jr. para Virginia Fonseca, na terça-feira (28/10), causou um verdadeiro alvoroço nas redes sociais. Em poucas horas, a publicação foi curtida por 11,3 milhões de pessoas e recebeu mais de 1,1 milhão de comentários.
Mas um deles chamou a atenção dos internautas. Maria Eduarda de Souza, que ficou conhecida após gravar com Kid Bengala, expôs que o jogador do Real Madrid flertou com ela pouco antes de assumir a influenciadora.
9 imagensFechar modal.1 de 9
Influencer expõe flerte de Vini Jr. pouco antes de assumir Virginia Fonseca
Instagram/Reprodução2 de 9
Reprodução/ redes sociais3 de 9
Virginia Fonseca e Vini Jr.
Reprodução/Redes sociais4 de 9
Pedido de namoro de Virginia e Vini Jr.
Reprodução/Instagram/@virginia
5 de 9
Pedido de namoro de Virginia e Vini Jr.
Reprodução/Instagram/@virginia
6 de 9
Pedido de namoro de Virginia e Vini Jr.
Reprodução/Instagram/@virginia
7 de 9
Pedido de namoro de Virginia e Vini Jr.
Reprodução/Instagram/@virginia
8 de 9
Reprodução/ redes sociais9 de 9
Após cobrir o rosto, Vini Jr. posa com Virginia Fonseca pela primeira vez
Instagram/Reprodução
“Esses dias atrás colocou um olhinho na minha foto ”, escreveu a moça na publicação.
Virginia Fonseca se declara para Vini Jr.
Vini Jr. e Virginia Fonseca viraram assunto, na terça-feira (28/10), após oficializarem o namoro com direito a balões de coração, pétalas de rosas, urso de pelúcia e joias de compromisso. Depois da surpresa preparada pelo jogador do Real Madrid, a influenciadora decidiu se declarar ao amado.
Leia também
-
Virginia Fonseca se declara para Vini Jr. após assumir namoro; veja
-
Modelo que expôs conversas com Vini Jr. reage a pedido de namoro
-
Web reage a pedido de namoro de Vini Jr. para Virginia: “Sem pressão”
-
Joias e balões: veja detalhes do pedido de namoro de Vini e Virginia
Nos stories do Instagram, Virginia compartilhou a postagem feita em conjunto com o atleta e repostou fotos e vídeos publicadas por amigos, incluindo o casal Tainá e Éder Militão.
Duda Freire, amiga da ex-esposa de Zé Felipe, também publicou uma imagem de Vini segurando uma bolsa e escreveu: “Entrou para o time”. Virginia repostou e se declarou: “Sou apaixonada”, disse ela usando emojis – inclusive uma carinha com olhos de coração.
Web reage ao pedido de namoro
O pedido de namoro, é claro, não passou despercebido. Internautas comentaram a oficialização e tiraram sarro da decisão.
“Sem pressão, graças a Deus”, observou uma. “Tem gente que não cansa de testar a paciência de Deus, né?”, escreveu outra. “Ai, que breguice”, disparou uma terceira.
Ainda teve quem fez previsões: “O chifre vem de novo”, opinou uma. “Já sabemos onde vai dar essa história kkkkk”, garantiu outro. “Duvido se fosse pobre”, observou um terceiro.