O pedido de namoro de Vini Jr. para Virginia Fonseca, na terça-feira (28/10), causou um verdadeiro alvoroço nas redes sociais. Em poucas horas, a publicação foi curtida por 11,3 milhões de pessoas e recebeu mais de 1,1 milhão de comentários.

Mas um deles chamou a atenção dos internautas. Maria Eduarda de Souza, que ficou conhecida após gravar com Kid Bengala, expôs que o jogador do Real Madrid flertou com ela pouco antes de assumir a influenciadora.

9 imagens Fechar modal. 1 de 9

Influencer expõe flerte de Vini Jr. pouco antes de assumir Virginia Fonseca

Instagram/Reprodução 2 de 9

Reprodução/ redes sociais 3 de 9

Virginia Fonseca e Vini Jr.

Reprodução/Redes sociais 4 de 9

Pedido de namoro de Virginia e Vini Jr.

Reprodução/Instagram/@virginia

5 de 9

Pedido de namoro de Virginia e Vini Jr.

Reprodução/Instagram/@virginia

6 de 9

Pedido de namoro de Virginia e Vini Jr.

Reprodução/Instagram/@virginia

7 de 9

Pedido de namoro de Virginia e Vini Jr.

Reprodução/Instagram/@virginia

8 de 9

Reprodução/ redes sociais 9 de 9

Após cobrir o rosto, Vini Jr. posa com Virginia Fonseca pela primeira vez

Instagram/Reprodução

“Esses dias atrás colocou um olhinho na minha foto ”, escreveu a moça na publicação.

Virginia Fonseca se declara para Vini Jr.

Vini Jr. e Virginia Fonseca viraram assunto, na terça-feira (28/10), após oficializarem o namoro com direito a balões de coração, pétalas de rosas, urso de pelúcia e joias de compromisso. Depois da surpresa preparada pelo jogador do Real Madrid, a influenciadora decidiu se declarar ao amado.

Leia também

Nos stories do Instagram, Virginia compartilhou a postagem feita em conjunto com o atleta e repostou fotos e vídeos publicadas por amigos, incluindo o casal Tainá e Éder Militão.

Duda Freire, amiga da ex-esposa de Zé Felipe, também publicou uma imagem de Vini segurando uma bolsa e escreveu: “Entrou para o time”. Virginia repostou e se declarou: “Sou apaixonada”, disse ela usando emojis – inclusive uma carinha com olhos de coração.

Web reage ao pedido de namoro

O pedido de namoro, é claro, não passou despercebido. Internautas comentaram a oficialização e tiraram sarro da decisão.

“Sem pressão, graças a Deus”, observou uma. “Tem gente que não cansa de testar a paciência de Deus, né?”, escreveu outra. “Ai, que breguice”, disparou uma terceira.

Ainda teve quem fez previsões: “O chifre vem de novo”, opinou uma. “Já sabemos onde vai dar essa história kkkkk”, garantiu outro. “Duvido se fosse pobre”, observou um terceiro.