Influencer preso pela PF presenteou Neymar com colar de R$ 2 milhões

O influenciador Bruno Alexssander Souza Silva, conhecido nas redes sociais como Buzeira, foi preso pela Polícia Federal (PF) nesta terça-feira (14/10), durante a Operação Narco Bet, que investiga um esquema milionário de lavagem de dinheiro vinculado ao tráfico internacional de drogas.

Antes de ser preso, Buzeira já era conhecido por suas ostentações nas redes sociais e por ter presenteado o jogador Neymar Jr. com um colar avaliado em R$ 2 milhões, durante o cruzeiro “Ney em Alto Mar”, em dezembro de 2023.

Na época, o influenciador publicou o registro do momento e escreveu:

“Presente do 00 para o 00 chefe. Falem bem ou falem mal, ninguém é igual Neymar, tem que respeitar.”

Ele ainda explicou o gesto em outro post:

“Resolvi presentear um cara que é minha maior referência. Dei minha corrente em forma de medalha. Aonde esse cara chegou, poucos vão chegar. Ele não é uma estrela, é um ET.”

Prisão e operação internacional

A Operação Narco Bet é um desdobramento da Operação Narco Vela, que investigava o envio de carregamentos de cocaína para a Europa por meio do transporte marítimo no litoral brasileiro.

De acordo com a PF, o grupo utilizava criptomoedas, remessas internacionais e empresas de fachada para ocultar a origem do dinheiro proveniente do tráfico. Parte dos valores lavados era direcionada a empresas de apostas eletrônicas, conhecidas como “bets”, com o objetivo de dar aparência legal aos lucros ilícitos.

A operação conta com cooperação internacional da Polícia Criminal Federal da Alemanha (BKA), que cumpriu uma das ordens de prisão contra um dos principais articuladores do esquema, considerado o braço financeiro da organização.

Crimes e penas

Os investigados poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa, com aumento de pena devido à atuação transnacional.

A Polícia Federal ainda não revelou os nomes das plataformas de apostas envolvidas, mas apura indícios de que parte delas opera legalmente no Brasil com licenças obtidas no exterior.

Fonte: Polícia Federal / Portal LeoDias / G1

✍️ Redigido por ContilNet