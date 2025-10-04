04/10/2025
Universo POP
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças
Novidade! Gata Make inaugura 7ª loja, na Baixada da Sobral, com grande sucesso de público
CEO da Expoacre perde 40kg e passa por transformação impressionante; veja antes e depois

Influencer que morreu após procedimento havia denunciado médico

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
influencer-que-morreu-apos-procedimento-havia-denunciado-medico

O influenciador Adair Mendes Dutra Junior, conhecido como Junior Dutra, morreu na última sexta-feira (3/10), em São Paulo, aos 31 anos. Ele sofreu complicações após realizar um procedimento estético no rosto. Antes da morte, o criador de conteúdo havia processado o dentista responsável pelo tratamento.

Junior Dutra foi submetido a uma técnica conhecida como foxy eyes, que levanta a sobrancelha e alonga o olhar com fios de sustentação. Pouco tempo depois, passou a relatar dores e complicações.

3 imagensJunior DutraJunior DutraFechar modal.1 de 3

Junior Dutra

Reprodução/Instagram @dutraau2 de 3

Junior Dutra

Reprodução/Instagram @dutraau3 de 3

Junior Dutra

Reprodução/Instagram @dutraau

O inquérito contra o profissional identificado como Fernando Garbi foi instaurado no 15º Distrito Policial de São Paulo e foi recebido pela Justiça. Na queixa, o mineiro afirmou que o odontologista se apresentava como médico especialista em cirurgia da face. As informações foram divulgadas pelo Portal Leo Dias.

“Ao solicitar o prontuário médico, o réu se negou a fornecê-lo. Posteriormente, apresentou documento irregular, assinado com CRO e não CRM, ou seja, não era médico como se apresentava”, consta na ação.

Leia também

Segundo os autos, ele foi denunciado por exercício ilegal da medicina, falsidade ideológica, lesão corporal grave, estelionato, publicidade enganosa e responsabilidade solidária da clínica.

Após a infecção, Junior Dutra voltou a procurar o profissional em busca de atendimento, mas relatou não ter recebido suporte adequado. “Assim que eu fiz o procedimento, eu senti como se fosse uma veia estourada do lado esquerdo do rosto”, contou em entrevista ao Feed TV.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost