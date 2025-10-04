Influencer que morreu após procedimento havia denunciado médico

O influenciador Adair Mendes Dutra Junior, conhecido como Junior Dutra, morreu na última sexta-feira (3/10), em São Paulo, aos 31 anos. Ele sofreu complicações após realizar um procedimento estético no rosto. Antes da morte, o criador de conteúdo havia processado o dentista responsável pelo tratamento.
Junior Dutra foi submetido a uma técnica conhecida como foxy eyes, que levanta a sobrancelha e alonga o olhar com fios de sustentação. Pouco tempo depois, passou a relatar dores e complicações.
3 imagensFechar modal.1 de 3
Junior Dutra
Reprodução/Instagram @dutraau2 de 3
Junior Dutra
Reprodução/Instagram @dutraau3 de 3
Junior Dutra
Reprodução/Instagram @dutraau
O inquérito contra o profissional identificado como Fernando Garbi foi instaurado no 15º Distrito Policial de São Paulo e foi recebido pela Justiça. Na queixa, o mineiro afirmou que o odontologista se apresentava como médico especialista em cirurgia da face. As informações foram divulgadas pelo Portal Leo Dias.
“Ao solicitar o prontuário médico, o réu se negou a fornecê-lo. Posteriormente, apresentou documento irregular, assinado com CRO e não CRM, ou seja, não era médico como se apresentava”, consta na ação.
Leia também
-
Quem era o influenciador que morreu após realizar procedimento estético
-
Influenciador Junior Dutra morre após realizar procedimento estético
-
“Toda natural”: nova trend de beleza é retirar procedimentos estéticos
-
Mulher morre após passar por preenchimento estético com hidrogel
Segundo os autos, ele foi denunciado por exercício ilegal da medicina, falsidade ideológica, lesão corporal grave, estelionato, publicidade enganosa e responsabilidade solidária da clínica.
Após a infecção, Junior Dutra voltou a procurar o profissional em busca de atendimento, mas relatou não ter recebido suporte adequado. “Assim que eu fiz o procedimento, eu senti como se fosse uma veia estourada do lado esquerdo do rosto”, contou em entrevista ao Feed TV.