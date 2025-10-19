Influencer revela que refez harmonização facial após dica do ChatGPT

19/10/2025
A influencer Débora Dunhill, de 38 anos, decidiu refazer sua harmonização facial após conversar com o ChatGPT. A brasileira disse que começou a conversar com a inteligência artificial para saber quais mudanças deveria fazer no rosto.

Débora Dunhill explicou que enviou sua foto para o ChatGPT e pediu “opiniões” sobre possíveis mudanças. Segundo a influencer, a primeira conversa ocorreu em agosto.

Na época, ela estava pesquisando sobre procedimentos que pudessem equilibrar suas expressões faciais. “Enviei minha foto e perguntei o que eu poderia fazer para melhorar o rosto”.

Após os conselhos da ferramenta, Débora realizou pequenas intervenções em áreas como nariz, mandíbula, bochechas, região malar e o famoso “bigode chinês”. A influencer também optou por remover o preenchimento anterior dos lábios para refazer o contorno de maneira mais natural.

Além disso, Débora revelou que aproveitou o momento para mudar a cor dos cabelos.

“Eu queria fazer essas mudanças, mas o ChatGPT acabou sendo uma ferramenta interessante. Não diria que foi ele quem me convenceu, mas foi mais eficaz do que conversar com uma pessoa”, explicou ao jornal O Globo.

