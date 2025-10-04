04/10/2025
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Influenciador de 20 anos morre após bater carro contra árvore

Escrito por Metrópoles
Alex Luan dos Santos Pereira, influenciador conhecido como Valioso, morreu neste sábado (4/10) após bater o carro em uma árvore em Jacobina, cidade ao sul da Bahia. O jovem, de 20 anos, conduzia o veículo e faleceu no local do acidente.

Além dele, estavam no carro outro homem e três mulheres, que foram socorridos pelo Samu e levados ao Hospital Regional Vicentina Goulart. Não há informações sobre o estado de saúde das demais vítimas.

De acordo com a Polícia Militar da Bahia, Valioso dirigia em alta velocidade e perdeu o controle do veículo, que foi recolhido para o pátio da Secretaria Municipal de Trânsito de Jacobina.

Nas redes sociais, Valioso era conhecido por vídeos de humor e acumulava mais de um milhão de seguidores no TikTok e 300 mil no Instagram, com cerca de 80 milhões de visualizações nas duas plataformas.

