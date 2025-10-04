Influenciador de 20 anos morre após bater carro contra árvore

Alex Luan dos Santos Pereira, influenciador conhecido como Valioso, morreu neste sábado (4/10) após bater o carro em uma árvore em Jacobina, cidade ao sul da Bahia. O jovem, de 20 anos, conduzia o veículo e faleceu no local do acidente.

Além dele, estavam no carro outro homem e três mulheres, que foram socorridos pelo Samu e levados ao Hospital Regional Vicentina Goulart. Não há informações sobre o estado de saúde das demais vítimas.

Valioso

Reprodução/Instagram @valioso074

Valioso

Reprodução/Instagram @valioso074

Valioso

Reprodução/Instagram @valioso074

De acordo com a Polícia Militar da Bahia, Valioso dirigia em alta velocidade e perdeu o controle do veículo, que foi recolhido para o pátio da Secretaria Municipal de Trânsito de Jacobina.

Nas redes sociais, Valioso era conhecido por vídeos de humor e acumulava mais de um milhão de seguidores no TikTok e 300 mil no Instagram, com cerca de 80 milhões de visualizações nas duas plataformas.