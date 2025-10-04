Influenciador de Barretos está entre detidos por Israel, diz ativista

O morador de Barretos Victor Nascimento Peixoto, que atua como influenciador digital sobre a história islâmica, estaria entre os 13 brasileiros detidos pelo governo israelense a cerca de 100 km da Faixa de Gaza em uma das embarcações que transportava ajuda humanitária, de acordo com o grupo pró-Palestina Global Summud Flotilla. Os brasileiros estariam entre mais de 400 ativistas que foi em direção à região para levar alimentos e medicamentos aos palestinos. O grupo estaria há 48 horas sob custódia do governo de Israel.

Em um vídeo gravado antes do embarque, e publicado na quinta-feira (2/10), Victor afirmou: “Se você está vendo esse vídeo, significa que eu fui sequestrado em um ato ilegal de pirataria pelo Exército Israelense”.

“Nós viemos do Brasil com um objetivo: entregar comida para as crianças desesperadas e famintas na Faixa de Gaza no meio do primeiro genocídio televisionado da história”, acrescentou Victor, dono da página História Islâmica, com mais de 70 mil inscritos no Instagram.

Leia também

Na noite dessa sexta-feira (3/10), o Global Sumud Flotilla divulgou um comunicado dizendo que advogados se reuniram com 331 ativistas detidos no porto de Ashdod, para onde o grupo foi transferido.

“Isso aconteceu depois do reboque forçado da flotilha, após as interceptações ilegais em águas internacionais, onde dezenas de embarcações foram detidas em sua missão de romper o cerco ilegal imposto a Gaza.”

De acordo com o GSL, os ativistas estão sendo “tratados de maneira desumana” e foram privados de água e comida. “Alguns iniciaram greve de fome em repúdio a toda essa situação”. Eles também teriam sido obrigados a ficar mais de 5 horas de joelhos, com as mãos presas.

A flotilha conta com ativistas, parlamentares e civis de 44 países e mais de 50 embarcações, incluindo brasileiros. Entre eles, a deputada federal Luiziane Lins (PT).

Diplomatas brasileiros estiveram no local nessa terça. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, eles apresentam bom estado de saúde e alguns já sinalizaram o interesse de aceitar termos israelenses para facilitar o processo de deportação.

O governo de Benjamin Netanyahu teria proposto facilitar a deportação dos detidos, em troca da assinatura de documentos — cujo teor não foi revelado. Do grupo de brasileiros presos, cinco deles demonstraram interesse em aceitar a proposta.

Uma das embarcações interceptadas é o barco ALMA, em que estava o brasileiro Thiago Ávila e a ativista sueca Greta Thunberg.