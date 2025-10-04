Influenciador de moda morre por complicações após procedimento estético

Morreu na noite desta sexta-feira (3/10) o influenciador de moda Júnior Dutra após enfrentar problemas de saúde causados por um procedimento estético chamado “Fox Eyes”, que consiste em usos de fios de PDO no rosto para levantar os olhos. Poucos dias antes da morte, o influenciador acusou, em uma entrevista para a Feed TV, o profissional que realizou a intervenção de erro e de se passar por médico mesmo sendo dentista.

Segundo Dutra, o profissional chamado Fernando Garbi, além de se passar como médico, também teria minimizado os riscos do procedimento, afirmando que “não havia riscos”. O influenciador afirmou que ao contrair uma infecção após a cirurgia teria procurado o profissional atrás de assistência médica e alegou que não foi atendido.

“Assim que eu fiz o procedimento, eu senti como se fosse uma veia estourada do lado esquerdo do rosto. Do lado direito estava tudo ok, mas no esquerdo eu sentia expulsando o fio”, disse o influenciador na entrevista poucos dias após a morte.

Júnior Dutra também afirmou que Garbi teria dito que as dores não teriam sido causadas pelos fios de PDO: “Ele fala: ‘não, isso não é o fio’, enchia minha cabeça de coisa e até doença de pele ele falou que eu estava”. Garbi, procurado pela Feed TV, não respondeu às acusações do influenciador.

O portal LeoDias procurou o Hospital São Luiz, onde Júnior Dutra estava internado, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O texto será atualizado caso haja uma resposta. O velório do influenciador será realizado na tarde deste sábado (4/10).

Júnior Dutra tinha pouco mais de 117 mil seguidores nas redes sociais e compartilhava detalhes de seu dia a dia como estilista.

O que é o procedimento “Fox Eyes”

O procedimento estético conhecido como “Fox Eyes” consiste na aplicação de fios de PDO (material biocompatível e absorvível pelo corpo) no rosto a fim de “levantar” as sobrancelhas e estimular a produção de colágeno na região.

O nome “Fox Eyes” ganhou popularidade pois o resultado é semelhante ao olhar de uma raposa (Fox, em inglês). Segundo normas do Conselho Federal de Odontologia (CFO), o procedimento pode ser realizado por cirurgiões-dentistas, mas estes devem possuir especializações em harmonização orofacial.