Influenciador digital Rei do Fuá é assassinado com 17 tiros no Ceará

O influenciador Gefferson Willian dos Santos, conhecido nas redes sociais como Rei do Fuá, foi morto, nesse domingo (26/10), com ao menos 17 tiros. O crime ocorreu em frente à casa dele, no Bairro Sol Nascente, na cidade de Brejo Santo, no interior do Ceará.

Rei do Fuá era conhecido por publicações de fofocas e críticas voltadas para empresários, políticos e demais personalidades da cidade.

Em janeiro, o influenciador havia informado que foi alvo de um atentado a tiros. Na ocasião, segundo o relato, cerca de 30 disparos foram efetuados contra a sua residência e o seu veículo. “Estou feliz e bem, e não vão conseguir calar minha voz”, afirmou em um vídeo publicado em seu Instagram.

Gefferson era uma figura polêmica na região por causa dos conteúdos publicados. Ele era reú por difamação e tinha processos por calúnia.

A Polícia Civil segue investigando o caso.