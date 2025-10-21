Influenciador é ameaçado de processo após se fantasiar de Fofão no Halloween

O influenciador Vittor Fernando revelou ter sido ameaçado de processo judicial pela família de Orival Pessini, criador e intérprete original do personagem Fofão, após usar uma fantasia inspirada no ícone da TV brasileira em um baile de Halloween em São Paulo, no último sábado (18).

Vittor, que acumula mais de 5 milhões de seguidores no Instagram, contou que a caracterização foi feita como uma homenagem ao personagem, sem fins lucrativos. Apesar disso, após a repercussão das fotos e vídeos, ele recebeu diversas mensagens exigindo a remoção do conteúdo.

“Eu queria homenagear uma figura brasileira, e eu sabia que isso poderia ferir direitos autorais. Mas eu não usei o personagem para nenhum fim lucrativo. Recusei várias propostas de publicidade porque sabia que não podia ganhar dinheiro com isso”, explicou o influenciador.

⚠️ Ameaças e remoção das postagens

Segundo Vittor, além dele, seus empresários e profissionais envolvidos na confecção da fantasia também receberam mensagens com ameaças de processo.

“Eu só queria me divertir mesmo com vocês. Quando postei a fantasia, recebi várias mensagens na DM e por e-mail, com ameaças de processo caso a gente não retirasse o conteúdo”, contou.

O criador de conteúdo afirmou ainda que decidiu apagar as publicações para evitar um desgaste judicial.

“Eu poderia ter não apagado, porque existe liberdade de se fantasiar de qualquer coisa. Eu seria processado e talvez nem perdesse o processo, mas era só uma fantasia de Halloween. Então decidi só apagar e seguir em frente.”

💬 Reação nas redes sociais

A postura da família do intérprete gerou fortes críticas dos internautas. Fãs e influenciadores saíram em defesa de Vittor, destacando o caráter artístico e nostálgico da homenagem.

“Gente, que absurdo. Deveriam era agradecer. Surreal! Parabéns pela fantasia, estava ótima!”, comentou o jornalista Hugo Gloss.

Outros usuários reforçaram o descontentamento:

“Aí reclamam quando as pessoas só miram em personagens gringos.”

“Ele valorizou a memória do personagem e levaram para outro lado.”

Fonte: Redes sociais de Vittor Fernando / Coluna Fábia Oliveira / Comentários do Instagram / Metrópoles

✍️ Redigido por ContilNet