Influenciador é atacado e arremessado ao chão por animal durante gravação

19/10/2025
Apesar do susto e da força do impacto, Talis Gabriell não sofreu ferimentos

Um vídeo publicado por Talis Gabriell, influenciador digital de Pernambuco, viralizou nas redes sociais neste fim de semana. Nas imagens, ele aparece sendo surpreendido por um animal, que o arremessa ao chão.

O influenciador foi arremessado ao chão com o impacto/Foto: Reprodução

Apesar do susto e da força do impacto, Talis Gabriell não sofreu ferimentos. O influenciador compartilhou o episódio com bom humor, garantindo aos seguidores que passa bem após o incidente, apesar do susto. “Quase fui de arrasta”, diz Gabriell em legenda da publicação.

O vídeo rapidamente se espalhou pelas redes sociais, acumulando milhares de visualizações e comentários de internautas surpresos com a situação.

Veja o momento:

