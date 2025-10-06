Após eliminar mais de 115 kg, Sidney Bezerra, conhecido como Gordão da XJ, chamou atenção nas redes sociais nesta segunda-feira (6/10) ao compartilhar um vídeo sem camisa, mostrando o resultado de sua evolução física.

O influenciador, que já chegou a pesar 350 kg, atingiu o peso indicado pelos médicos para realizar a cirurgia bariátrica.

Influenciador Gordão da XJ exibe nova forma após perder mais de 115 kg
Gordão da XJ perde mais de 115 kg e bate meta de peso para fazer bariátrica
Influenciador Gordão da XJ celebra a perda de 115kg para realizar a cirurgia bariátrica
Gordão da XJ bate meta para fazer bariátrica
Gordão da XJ tem 19 anos de idade

No entanto, em entrevista ao “Domingo Espetacular” (Record), ele contou que, por enquanto, não pretende passar pelo procedimento. Seu foco, segundo o próprio, é “continuar transformando o corpo com dedicação, força e determinação”.

Nas redes, Gordão da XJ tem impressionado cada vez mais os seguidores com registros que evidenciam sua mudança física.