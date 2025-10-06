Influenciador Gordão da XJ exibe nova forma após perder mais de 115 kg

06/10/2025
Após eliminar mais de 115 kg, Sidney Bezerra, conhecido como Gordão da XJ, chamou atenção nas redes sociais nesta segunda-feira (6/10) ao compartilhar um vídeo sem camisa, mostrando o resultado de sua evolução física.

O influenciador, que já chegou a pesar 350 kg, atingiu o peso indicado pelos médicos para realizar a cirurgia bariátrica.

No entanto, em entrevista ao “Domingo Espetacular” (Record), ele contou que, por enquanto, não pretende passar pelo procedimento. Seu foco, segundo o próprio, é “continuar transformando o corpo com dedicação, força e determinação”.

Nas redes, Gordão da XJ tem impressionado cada vez mais os seguidores com registros que evidenciam sua mudança física.

