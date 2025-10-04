Influenciador Junior Dutra morre após realizar procedimento estético

O influenciador mineiro Adair Mendes Dutra Junior, conhecido como Junior Dutra, faleceu na última sexta-feira (3/10), aos 31 anos.

Ele ganhou notoriedade nas redes sociais por produzir conteúdos de beleza. A morte foi confirmada por amigos do jovem e pelo portal Leo Dias.

Complicações após procedimento

Em março deste ano, Junior Dutra passou por um procedimento estético chamado fox eyes, que tem como objetivo levantar a sobrancelha e o olhar com o auxílio de fios.

Meses depois, em setembro, ele revelou em entrevista ao canal Feed TV que enfrentava complicações decorrentes do procedimento, relatando ter contraído uma infecção no rosto.

De acordo com Junior Dutra, o profissional identificado como Fernando Garbi, que se apresentava como médico, teria minimizado os riscos do procedimento, garantindo que “não havia riscos”. Após contrair uma infecção, o influenciador disse que procurou o profissional em busca de atendimento médico, mas alegou não ter sido atendido.

“Assim que eu fiz o procedimento, eu senti como se fosse uma veia estourada do lado esquerdo do rosto. Do lado direito estava tudo ok, mas no esquerdo eu sentia expulsando o fio”, relatou Junior Dutra durante a entrevista concedida poucos dias antes de sua morte.

O influenciador também afirmou que Garbi teria negado que as dores tivessem relação com os fios de PDO. “Ele fala: ‘não, isso não é o fio’, enchia minha cabeça de coisa e até doença de pele ele falou que eu estava”, declarou.

Junior Dutra.

Junior Dutra.

Junior Dutra.

Velório acontece nesse sábado (4/10)

Segundo relatos de amigos, o velório de Junior será realizado neste sábado (4/10), a partir das 15h, no Funeral Velar Morumbi, em São Paulo, e o corpo será cremado. Até o momento, a causa da morte não foi confirmada pelas autoridades ou familiares.