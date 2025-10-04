Influenciador que morreu já tinha processado suposto médico por 6 crimes

Adair Mendes Dutra Junior, mais conhecido como Junior Dutra, já tinha apresentado um pedido de instauração de inquérito contra Fernando Simionato Garbi, dentista que, segundo o influenciador de moda, teria se passado por médico especialista em cirurgia da face para realizar um procedimento estético no seu rosto. O criador de conteúdo morreu na última sexta-feira (3/10), aos 31 anos, em um hospital público de São Paulo. O portal LeoDias teve acesso à ação.

O pedido de instauração foi feito no 15º Distrito Policial de São Paulo, recebido pela justiça e distribuído. No documento, o também arquiteto afirmou ter ficado com hematomas e risco iminente de sepse, necessitando de atendimento emergencial.

“Ao solicitar o prontuário médico, o réu se negou a fornecê-lo. Posteriormente, apresentou documento irregular, assinado com CRO e não CRM, ou seja não era médico como se apresentava, e as datas inconsistentes no prontuário, evidenciando fraude”, consta na ação.

Segundo o documento, o profissional de saúde apresentou conduta que caracteriza exercício ilegal da medicina, falsidade ideológica,

lesão corporal grave e estelionato, publicidade enganosa e responsabilidade solidária da clínica.

Junior foi internado nas últimas semanas com um quadro de infecção. Ele foi submetido a um procedimento estético chamado “Fox Eyes”, que consiste em usos de fios de PDO no rosto para levantar os olhos.