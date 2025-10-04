04/10/2025
Influenciador que morreu já tinha processado suposto médico por 6 crimes

Escrito por Portal Leo Dias
Adair Mendes Dutra Junior, mais conhecido como Junior Dutra, já tinha apresentado um pedido de instauração de inquérito contra Fernando Simionato Garbi, dentista que, segundo o influenciador de moda, teria se passado por médico especialista em cirurgia da face para realizar um procedimento estético no seu rosto. O criador de conteúdo morreu na última sexta-feira (3/10), aos 31 anos, em um hospital público de São Paulo. O portal LeoDias teve acesso à ação.

O pedido de instauração foi feito no 15º Distrito Policial de São Paulo, recebido pela justiça e distribuído. No documento, o também arquiteto afirmou ter ficado com hematomas e risco iminente de sepse, necessitando de atendimento emergencial.

Veja as fotos

Feed Tv e Instagram
Junior Dutra após procedimento estéticoFeed Tv e Instagram
Reprodução Instagram Junior Dutra
Junior DutraReprodução Instagram Junior Dutra
Inflenciador Júnior Dutra morreu após complicações médicas após procedimento estético / Fotos: Feed TV e Instagram
Inflenciador Júnior Dutra morreu após complicações médicas após procedimento estético / Fotos: Feed TV e Instagram

“Ao solicitar o prontuário médico, o réu se negou a fornecê-lo. Posteriormente, apresentou documento irregular, assinado com CRO e não CRM, ou seja não era médico como se apresentava, e as datas inconsistentes no prontuário, evidenciando fraude”, consta na ação.

Segundo o documento, o profissional de saúde apresentou conduta que caracteriza exercício ilegal da medicina, falsidade ideológica,
lesão corporal grave e estelionato, publicidade enganosa e responsabilidade solidária da clínica.

Junior foi internado nas últimas semanas com um quadro de infecção. Ele foi submetido a um procedimento estético chamado “Fox Eyes”, que consiste em usos de fios de PDO no rosto para levantar os olhos.

