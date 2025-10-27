27/10/2025
Morre Björn Andrésen, o ator sueco conhecido como “o garoto mais bonito do mundo”
Influenciador Vittor Fernando tem carro alvejado no Rio

O influenciador Vittor Fernando e o ator Gabriel Fuentes sofreram uma tentativa de assalto no Rio de Janeiro. Durante o crime, o carro em que os dois estavam foi alvejado.

Segundo uma nota conjunta publicada nas redes sociais de ambos, eles receberam atendimento médico de imediato e estão fora de perigo.

No comunicado, Vittor e Gabriel aproveitaram para agradecer as mensagens de apoio e disseram que irão se pronunciar em breve.

 

Tentativa de homicídio

Ao portal LeoDias, a Polícia Civil do Rio de Janeiro classificou o ato como tentativa de homicídio. Veja a nota abaixo, na íntegra:

“Dois homens, de 30 e 31 anos, foram vítimas de uma tentativa de homicídio na madrugada de sexta-feira (24), na Rua das Laranjeiras, bairro Penedo, em Itatiaia, no Rio de Janeiro.

Segundo o boletim de ocorrência, as vítimas pararam em um posto de combustíveis para lanchar quando um homem não identificado se aproximou e efetuou diversos disparos de arma de fogo contra o veículo em que estavam.

Em seguida, o agressor reapareceu em uma rua próxima e voltou a atirar. Um dos homens foi atingido de raspão e o outro teve um ferimento na perna.

Mesmo com o carro danificado, as vítimas conseguiram dirigir até o posto, na Via Dutra, onde pediram socorro a populares. Policiais rodoviários federais e militares foram acionados e encaminharam os feridos ao Pronto-Socorro municipal.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Delegacia de Queluz, que requisitou perícia.”

