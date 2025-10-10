10/10/2025
Influenciadora Bella Longuinho realiza cirurgia de redesignação sexual na Tailândia

Escrito por Portal Leo Dias
A influenciadora Bella Longuinho, de 23 anos, viveu um dos momentos mais marcantes de sua trajetória pessoal. Ela realizou a cirurgia de redesignação sexual em Bangkok, na Tailândia, país conhecido por ser referência nesse tipo de procedimento, e definiu a experiência como uma conquista de liberdade e plenitude.

“Hoje realizei a minha cirurgia de redesignação aqui na Tailândia — o país onde tantas histórias de renascimento florescem. Entre lágrimas, coragem e amor, encontrei, enfim, a mulher que sempre habitou em mim. Renasço inteira, livre e em paz”, escreveu Bella nas redes sociais nesta quinta-feira (9/10).

A influenciadora iniciou sua transição de gênero em abril deste ano. Até então conhecida como Zé Longuinho, ela anunciou a mudança de nome como parte do processo de afirmação de sua identidade, passando a se apresentar como Isabella Longuinho, ou simplesmente Bella, como prefere ser chamada.

Em uma publicação anterior, ao revelar a nova fase, ela se despediu do nome antigo com uma mensagem emocionante: “Hoje, com todo carinho do mundo, me despeço do nome Zé Longuinho, nome que foi tão importante para mim, mas com o qual não me identifico mais”.

Desde então, Bella compartilha com orgulho cada etapa da sua jornada de autodescoberta e transformação, inspirando milhares de seguidores que a acompanham nas redes sociais.

