Influenciadora Japa é presa acusada de usar Instagram para aplicar golpes que movimentaram mais de R$ 20 milhões

Laís Rodrigues Moreira, de 25 anos, conhecida como Japa, foi presa em Piracicaba (SP) junto com a mãe, Silvana Rodrigues, de 52 anos, por envolvimento em golpes digitais que geraram mais de R$ 20 milhões. Segundo a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, Japa usava seu perfil no Instagram, com mais de 110 mil seguidores, para dar alcance e credibilidade às fraudes.

A ação, chamada Operação Modo Selva, desarticulou uma quadrilha especializada em deepfakes de celebridades, como Gisele Bündchen, Juliette, Maísa e Sabrina Sato. Os golpes envolviam quatro etapas: criação dos vídeos falsos, divulgação massiva nas redes, captura de vítimas em sites fraudulentos e lavagem do dinheiro via empresas fantasmas e contas de terceiros. Além de produtos inexistentes, a quadrilha também promovia apostas ilegais.

O esquema tinha como mentor Levi Andrade da Silva Luz, criador de um perfil que oferecia “mentorias para predadores digitais”. Outros investigados incluem Lucas Tiago Oliveira de Cerqueira, responsável pela parte financeira, e Leonardo Sales de Santana, dono da Elite Pay, usada para processar pagamentos fraudulentos. Ao todo, a Justiça decretou sete prisões preventivas, nove mandados de busca e apreensão e bloqueio de 21 contas e criptoativos, que podem somar até R$ 210 milhões.

A polícia alerta para cuidados básicos ao lidar com ofertas online: desconfie de promoções de celebridades, confira a autenticidade de perfis, pesquise empresas e nunca forneça dados pessoais ou pague via Pix sem verificar a legitimidade.