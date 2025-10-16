Influenciadora presa por mandar torturar suspeitos exibia viagens e dinheiro vivo nas redes sociais

A influenciadora digital Iza Paiva, de 26 anos, foi presa na quarta-feira (15) durante uma operação da Polícia Civil de Rondônia, no Loteamento Residencial Tropical, em Porto Velho.

Ela é suspeita de ordenar a tortura de dois homens que invadiram e furtaram sua casa. De acordo com as investigações, Iza teria pedido a integrantes do Comando Vermelho para localizar e punir os suspeitos, exigindo ainda a devolução dos bens furtados.

💸 Rotina de luxo e ostentação

Nas redes sociais, a influenciadora exibia viagens a destinos turísticos, motos aquáticas e carros de luxo.

Em uma das postagens, aparece mostrando grandes quantias de dinheiro em espécie, com a legenda: “Seja a mulher dos seus sonhos.”

Com milhares de seguidores, Iza era conhecida por compartilhar uma rotina glamourosa, marcada por passeios em locais paradisíacos e compras de alto valor.

Segundo a Polícia Civil, essa imagem pública contrastava com sua ligação direta com membros da facção criminosa Comando Vermelho, com quem mantinha “estreitos vínculos”.

⚖️ O caso

De acordo com o delegado responsável pelo caso, a influenciadora estava fora do estado quando o furto aconteceu.

Ao saber da invasão, em vez de acionar as autoridades, ela teria ordenado a punição dos suspeitos, agindo “à margem da lei, motivada por vingança pessoal”.

“Mesmo ciente da gravidade dos fatos, a investigada optou por não acionar as autoridades competentes, agindo deliberadamente à margem da lei”, informou a Polícia Civil em nota oficial.

Além da prisão, a influenciadora também foi alvo de mandados de busca e apreensão.

A operação que resultou em sua captura recebeu o nome de “Arur Betach”, expressão em hebraico que significa “maldito o que confia”.

Fonte: g1 e Polícia Civil de Rondônia

✍️ Redigido por ContilNet