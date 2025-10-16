16/10/2025
Universo POP
Gracyanne Barbosa vive romance com João Vicente de Castro, ator de “Vale Tudo”
Academia evangélica tem música gospel e oração para ajudar alunos a fugir das tentações
Vale Tudo termina nesta semana e traz revelação inédita sobre quem matou Odete
Virginia mostra filha com uniforme do Real Madrid antes de viagem em família à Espanha
Ana Castela e Zé Felipe exibem anéis luxuosos da Cartier avaliados em R$ 75 mil
Esposa de Buzeira culpa contador por prisão do influenciador
Barraco em jogo: mulher flagra marido com amante e sai do estádio com ela
Via Verde Shopping promoverá evento especial de adoção e vacinação em parceria com o Departamento de Zoonoses
Estreias da semana: ‘Telefone Preto 2’, nova temporada de ‘A Diplomata’ e mais lançamentos imperdíveis
Reação de Neymar após Mavie levar bolada na cabeça durante jogo viraliza nas redes

Influenciadora presa por mandar torturar suspeitos exibia viagens e dinheiro vivo nas redes sociais

Jovem de 26 anos ostentava vida de luxo e é investigada por ligação com o Comando Vermelho, segundo a Polícia Civil de Rondônia

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A influenciadora digital Iza Paiva, de 26 anos, foi presa na quarta-feira (15) durante uma operação da Polícia Civil de Rondônia, no Loteamento Residencial Tropical, em Porto Velho.
Ela é suspeita de ordenar a tortura de dois homens que invadiram e furtaram sua casa. De acordo com as investigações, Iza teria pedido a integrantes do Comando Vermelho para localizar e punir os suspeitos, exigindo ainda a devolução dos bens furtados.

Influenciadora de RO presa por envolvimento em facção ostentava vida de luxo nas redes sociais — Foto: Reprodução/redes sociais

💸 Rotina de luxo e ostentação

Nas redes sociais, a influenciadora exibia viagens a destinos turísticos, motos aquáticas e carros de luxo.

Em uma das postagens, aparece mostrando grandes quantias de dinheiro em espécie, com a legenda: “Seja a mulher dos seus sonhos.”

Com milhares de seguidores, Iza era conhecida por compartilhar uma rotina glamourosa, marcada por passeios em locais paradisíacos e compras de alto valor.
Segundo a Polícia Civil, essa imagem pública contrastava com sua ligação direta com membros da facção criminosa Comando Vermelho, com quem mantinha “estreitos vínculos”.

infográfico - Influenciadora de RO presa por ordenar tortura exibe viagens e 'dinheiro vivo' nas redes sociais — Foto: arte/g1

⚖️ O caso

De acordo com o delegado responsável pelo caso, a influenciadora estava fora do estado quando o furto aconteceu.
Ao saber da invasão, em vez de acionar as autoridades, ela teria ordenado a punição dos suspeitos, agindo “à margem da lei, motivada por vingança pessoal”.

“Mesmo ciente da gravidade dos fatos, a investigada optou por não acionar as autoridades competentes, agindo deliberadamente à margem da lei”, informou a Polícia Civil em nota oficial.

Além da prisão, a influenciadora também foi alvo de mandados de busca e apreensão.

A operação que resultou em sua captura recebeu o nome de “Arur Betach”, expressão em hebraico que significa “maldito o que confia”.

Fonte: g1 e Polícia Civil de Rondônia
✍️ Redigido por ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost