VÍDEO: influenciadora viraliza ao mostrar preparo de mucura com açaí nas redes sociais

A influenciadora paraense Lia Mendonça gerou grande repercussão nas redes sociais após publicar um vídeo em que aparece preparando e comendo mucura com açaí, prato que, segundo ela, fazia parte de sua infância no interior. Ela ainda comenta na descrição que cresceu comendo a iguaria preparada pela mãe e demonstrou entusiasmo ao relembrar o sabor.

A publicação rapidamente viralizou e dividiu opiniões entre os internautas. Enquanto alguns se mostraram curiosos e destacaram que o consumo de mucura é comum em comunidades ribeirinhas, outros reagiram com espanto e brincadeiras. “Esse eu passo”, comentou um seguidor, enquanto outro afirmou que o gosto “é parecido com o de frango”.

Também houve quem lembrasse que o prato faz parte da cultura alimentar tradicional de diversas regiões da Amazônia, reforçando que a caça para subsistência é permitida por lei, conforme o artigo 29 da Lei nº 9.605/1998.