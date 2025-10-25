influenciadores-e-perfis-se-posicionam-contra-marcas-que-“roubam”-ideias

Um movimento tem chamado atenção na internet nos últimos dias. Influenciadores e páginas de moda estão se posicionando contra grandes marcas que “roubam” ideias de pequenos estilistas e vendem como se fossem delas.

Um dos casos mencionados é o da luxuosa marca americana Tod’s, que, segundo influenciadores de moda, teria “copiado” um sapato da Car Shoe, criado em 1963, e o lançado como carro-chefe de sua coleção. Mais recentemente, a marca foi criticada por supostamente copiar o logotipo da estilista nativo-americana responsável pela marca Tribe of Two — a Tod’s teria lançado uma linha completa utilizando o “T” duplo, símbolo característico da designer.

Artesãos da Índia e do Nordeste brasileiro também acusam a Prada de comercializar sandálias muito semelhantes às que produzem, cobrando cerca de sete mil reais por pares que, no Nordeste, custam aproximadamente quinze reais.

A Dior igualmente se tornou alvo de críticas após afirmar ter se inspirado em artesãos romenos, sem, no entanto, dar créditos a eles, ao vender um casaco que chega a custar quase duzentos mil reais.

A “revolta” dos influenciadores de moda evidencia que, no luxuoso mundo da alta costura, muitas vezes, nada se cria — tudo se copia.