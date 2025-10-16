16/10/2025
Ingresso do Parque Nacional ficará mais caro; veja o novo valor

Os visitantes que desejam ir ao Parque Nacional de Brasília, em novembro, contarão com o novo valor de ingresso pra entrar no local, que será de R$ 40.

A medida foi atualizada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e publicada no Diário Oficial da União (DOU), nesta quinta-feira (16/10). A instituição é responsável pela administração do parque. O ingresso custava R$ 38.

Está mantido o desconto de 50% do valor da entrada a moradores do Entorno e a isenção da cobrança a crianças de até 12 anos e idosos.

Além disso, a taxa de credenciamento anual para guias turísticos também foi atualizada para o valor de R$ 73. O valor atual é de R$ 66.

Projetos para a Flona

Em julho, foi iniciada a concessão que prevê autorização para o fechamento de parceria com empresas privadas para execução de serviços e investimentos do Parque Nacional e da Floresta Nacional (Flona) de Brasília.

Com isso, há possibilidade de cobrança de ingressos para entrada e para estacionamento nas duas áreas, que ficam no Distrito Federal. Vale lembrar, no entanto, que o projeto não envolve a cessão da gestão dessas unidades de conservação federais (UCs) – o que não é permitido por lei.

O contrato de concessão terá duração de 30 anos. Para começar a valer, o projeto terá de passar pela etapa de consulta pública e, depois, ser analisado pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

