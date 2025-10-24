Ingressos gratuitos para etapa da STU Brasília estão disponíveis. Veja

Entre os dias 24 e 26 de outubro, Brasília recebe a primeira etapa da história do STU National Street Finals. O evento é realizado no Parque da Cidade Sarah Kubitschek e inaugura uma pista inédita de skate para a disputa.
Os ingressos para acessar a praça esportiva são gratuitos. A retirada das entradas deve ser realizada pelo site da Zig Tickets.
Clique aqui para garantir o seu ingresso
O ingresso dá acesso às arquibancadas (sujeitas à disponibilidade de lugares) e às áreas comuns, como a praça de alimentação, feira URB, ativações e shows programados para o dia. A classificação etária é livre, e crianças de até 5 anos não precisam de ingresso.
9 imagensFechar modal.1 de 9
Divulgação/ STU2 de 9
Divulgação/ STU3 de 9
Divulgação/ STU4 de 9
Divulgação/ STU5 de 9
Divulgação/ STU6 de 9
Divulgação/ STU7 de 9
Divulgação/ STU8 de 9
Divulgação/ STU9 de 9
Divulgação/ STU
Leia também
-
STU National em Brasília: pista inédita realiza a final do campeonato
-
Skate histórico de Tony Hawk é arrematado por R$ 6,1 milhões. Confira
-
Vídeo: Felipe Gustavo aponta importância da SLS para o skate no DF
-
Skate: Gui Khury conquista o ouro no Tony Hawk’s Vert Alert
Vale lembrar que toda a programação está sujeita às condições climáticas. Em caso de chuva, as competições poderão sofrer atrasos ou ter os horários alterados.
STU Brasília
Depois de passar por Criciúma (SC), Florianópolis (SC) e Curitiba (PR), o circuito chega à capital com disputas acirradas. No Street feminino, Maria Almeida lidera o ranking com 104.880 pontos, seguida de perto por Duda Ribeiro (102.069). No masculino, o líder é Gabryel Aguilar (140.000), à frente de Ivan Monteiro (124.000).
Já no Park, que ainda terá o local da Super Final anunciado, os primeiros colocados são Helena Laurino e Nicolas Falcão.