Ingressos gratuitos para etapa da STU Brasília estão disponíveis. Veja

Entre os dias 24 e 26 de outubro, Brasília recebe a primeira etapa da história do STU National Street Finals. O evento é realizado no Parque da Cidade Sarah Kubitschek e inaugura uma pista inédita de skate para a disputa.

Os ingressos para acessar a praça esportiva são gratuitos. A retirada das entradas deve ser realizada pelo site da Zig Tickets.

Clique aqui para garantir o seu ingresso

O ingresso dá acesso às arquibancadas (sujeitas à disponibilidade de lugares) e às áreas comuns, como a praça de alimentação, feira URB, ativações e shows programados para o dia. A classificação etária é livre, e crianças de até 5 anos não precisam de ingresso.

Vale lembrar que toda a programação está sujeita às condições climáticas. Em caso de chuva, as competições poderão sofrer atrasos ou ter os horários alterados.

STU Brasília

Depois de passar por Criciúma (SC), Florianópolis (SC) e Curitiba (PR), o circuito chega à capital com disputas acirradas. No Street feminino, Maria Almeida lidera o ranking com 104.880 pontos, seguida de perto por Duda Ribeiro (102.069). No masculino, o líder é Gabryel Aguilar (140.000), à frente de Ivan Monteiro (124.000).

Já no Park, que ainda terá o local da Super Final anunciado, os primeiros colocados são Helena Laurino e Nicolas Falcão.