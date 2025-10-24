24/10/2025
Universo POP
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe
João Vicente lamenta vazamento de conversas com Gracyanne Barbosa: “É triste ser envolvido em polêmica”

Ingressos gratuitos para etapa da STU Brasília estão disponíveis. Veja

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
ingressos-gratuitos-para-etapa-da-stu-brasilia-estao-disponiveis.-veja

Entre os dias 24 e 26 de outubro, Brasília recebe a primeira etapa da história do STU National Street Finals. O evento é realizado no Parque da Cidade Sarah Kubitschek e inaugura uma pista inédita de skate para a disputa.

Os ingressos para acessar a praça esportiva são gratuitos. A retirada das entradas deve ser realizada pelo site da Zig Tickets.

Clique aqui para garantir o seu ingresso

O ingresso dá acesso às arquibancadas (sujeitas à disponibilidade de lugares) e às áreas comuns, como a praça de alimentação, feira URB, ativações e shows programados para o dia. A classificação etária é livre, e crianças de até 5 anos não precisam de ingresso.

9 imagensFechar modal.1 de 9

Divulgação/ STU2 de 9

Divulgação/ STU3 de 9

Divulgação/ STU4 de 9

Divulgação/ STU5 de 9

Divulgação/ STU6 de 9

Divulgação/ STU7 de 9

Divulgação/ STU8 de 9

Divulgação/ STU9 de 9

Divulgação/ STU

Leia também

Vale lembrar que toda a programação está sujeita às condições climáticas. Em caso de chuva, as competições poderão sofrer atrasos ou ter os horários alterados.

STU Brasília

Depois de passar por Criciúma (SC), Florianópolis (SC) e Curitiba (PR), o circuito chega à capital com disputas acirradas. No Street feminino, Maria Almeida lidera o ranking com 104.880 pontos, seguida de perto por Duda Ribeiro (102.069). No masculino, o líder é Gabryel Aguilar (140.000), à frente de Ivan Monteiro (124.000).

Já no Park, que ainda terá o local da Super Final anunciado, os primeiros colocados são Helena Laurino e Nicolas Falcão.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost